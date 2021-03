El PP exige la paralización de las pruebas de peatonalización en la Alameda del Río

Una vez han dado comienzo las pruebas para la peatonalización de la Alameda del Río, con el corte al tráfico de esta vía durante la jornada de este martes que ha provocado importantes retenciones en algunos momentos de la mañana en calles anexas a esta zona, el Partido Popular ha vuelto ha mostrar su desacuerdo con la realización de dichas pruebas, que está llevando a cabo el gobierno de PSOE e IU, y exige su paralización inmediata.

De esta forma, desde el PP se afirma que, "en la línea de lo que opinan los negocios del entorno y diferentes colectivos comerciales y de autónomos de Chiclana, no es el momento, tras un año de pérdidas en los negocios de la localidad por la pandemia, para pasarles de nuevo factura”. En este sentido, la presidenta local del PP, Ascensión Hita, afirma que “el alcalde, José María Román, se niega a dar ayudas directas a los comercios mientras le pone la puntilla a los que quedan con las pruebas de peatonalización, pues no es el momento de hacer experimentos políticos que perjudican directamente a los comercios, al Mercado de Abastos y a todo el entorno”.

Según los datos que maneja el PP, “hoy ya se ha notado una bajada notable de ventas en los establecimientos del centro por el corte tan absurdo hecho en la principal entrada al centro de la ciudad cuando se viene de El Pilar o de pueblos cercanos”. Asimismo, Hita apunta que “no podemos olvidar que muchos negocios del centro viven de las ventas que hacen a vecinos de otros municipios, por lo que no puede dificultarse la entrada al centro de la ciudad. Con esta medida del gobierno local, si derivan hasta cerca de Urbisur para poder acceder al centro, es más fácil ir a San Fernando que al centro de Chiclana”.

Tal situación deriva, en palabras de la presidenta del PP chiclanero, de que “el gobierno municipal no escucha a los negocios afectados ni a los vecinos y tira para adelante con su experimento, con lo que le va a poner al puntilla a los negocios que quedan”. Asimismo, destaca que "los resultados de estas pruebas no valen para nada y acabarán en la basura, porque está hecho en una época de pandemia, con restricciones de movilidad y horarias. El proyecto que se presente con los datos resultantes va a fracasar, porque está basado en datos falseados. Si se hace un informe tienen que ser datos fiables, con todas las garantías".

"Resulta muy peligrosa la forma que tiene Román de gobernar la ciudad. Está gobernando desde el totalitarismo y a espaldas de la ciudadanía y de los partidos de la Corporación. Estas prácticas totalitarias de Román son peligrosas y preocupantes. Ese oscurantismo y egocentrismo y el querer ser el Rey Sol de Chiclana nos va a llevar a lo mismo que en el pasado, pues ya sabemos cómo acaban los proyectos romanistas", reiteran los populares.

Según el PP, “ahora venden un proyecto de sostenibilidad, pero Román y su equipo olvidan que han empezado la casa por el tejado. Primero tendrá que ver el proyecto que va a hacer en la Alameda y contar con el resto de fuerzas políticas, vecinos y colectivos”. La formación popular aclara que “estamos de acuerdo en que hay que reactivar esa zona, pero no cortando al tráfico cuando actualmente no hay nada. Si se quiere hacer un proyecto de Ciudad Amable, en 2015 presentamos un proyecto con Ernesto Marín como alcalde para hacer una travesía urbana agradable al paseo, para el disfrute de las familias y posteriormente hicimos otro proyecto más en 2019 para revitalizar aquella zona. El gobierno local de momento parece que no tiene nada”.

Lo que está claro para Ascensión Hita es que “no puede ser que Román se apunte ahora a la Agenda 2030 con un proyecto que nadie conoce y que para colmo empiece la casa por el tejado, cuando hay espacio suficiente para tener una ribera paralela al río con establecimientos comerciales y podría facilitarse la rehabilitación de las viviendas que presentan actualmente un estado de abandono”.

“El PSOE se caracteriza por actuaciones como la que derivó en una Plaza Mayor sin vida, con un mamotreto de edificio que no pega con el entorno o la Gran Plaza sobre el Río, que es otro proyecto faraónico de Román y que se cargó la zona comercial de la Plaza de Andalucía. La realidad es que tenemos un gobierno inútil, al ralentí, que no trabaja y que va por libre mirándose al ombligo y sin escuchar a nadie”, concluyen.