El PP lamenta "el silencio del alcalde a la propuesta de un gran pacto urbanístico"

El Partido Popular de Chiclana se muestra sorprendido ante "el silencio del alcalde, José María Román, sobre el pacto de Urbanismo propuesto días atrás". Para la formación popular, "parece que el alcalde prefiere la política de hechos consumados, muy propia de su amigo Pedro Sánchez, antes que el diálogo y el consenso con el resto de las fuerzas políticas".

En este sentido, el PP alerta de "movimientos extraños del regidor chiclanero de cara a la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad". Según los populares, "la respuesta del alcalde a nuestro sincero ofrecimiento de un gran pacto por el urbanismo de la ciudad ha sido un absoluto silencio". Así ha valorado la presidenta de los populares, Ascensión Hita, el "sorpresivo y extraño silencio mostrado por el alcalde ante el ofrecimiento de un gran pacto por el Urbanismo realizado la semana pasada".

Por otra parte, Hita señala también que "solicitamos el pasado lunes 13 de julio, hace ya una semana, una reunión al alcalde para trasladar nuestra voluntad de diálogo y consenso y hasta el día de hoy la respuesta ha sido un absoluto y sorprendente silencio, a pesar de haber coincidido varias veces en distintos actos en estos días”. Desde el PP aseguran no entender la postura del PSOE local “ante el mayor reto que tenemos como ciudad”. De esta manera, manifiestan que “José María Román parece una mala copia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que entiende el consenso como la imposición de sus decisiones, en vez del diálogo con las demás fuerzas políticas”.

Hita critica que el alcalde quiera imponer la contratación de un nuevo cargo de confianza como asesor del Plan General

Sin embargo, según palabras de los populares, “el silencio de José María Román aunque sorprendente no es lo más preocupante desde nuestro punto de vista, lo verdaderamente preocupante son los extraños movimientos que estamos observando por parte del alcalde, como es el hecho de revelarnos por sorpresa en la última junta de portavoces y sin venir en el orden del día de la misma, que pretendía llevar a pleno la compatibilidad de un nuevo cargo de confianza para la contratación de un conocido arquitecto de la ciudad como asesor del nuevo plan y que debíamos aprobarlo por unanimidad. Esta actitud no es seria por parte del alcalde de esta ciudad, y si así pretende conseguir el consenso, éstas no son las mejores formas para lograrlo”, lamentan.

“En los últimos meses, la sociedad ha dado un gran ejemplo de responsabilidad y compromiso, y nosotros, sus representantes políticos, debemos estar a su altura. En estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir, el diálogo y el consenso no sólo son necesarios, son imprescindibles para poner en práctica las mejores políticas posibles para Chiclana”, afirma la presidenta del PP local. La también portavoz del Partido Popular en el Consistorio manifiesta que “está claro que algo no funciona en el urbanismo de la ciudad, que se necesita un cambio, y no sólo en la redacción de un nuevo plan urbanístico, sino también en el funcionamiento de su Delegación de Urbanismo, en la agilidad en la tramitación de los expedientes urbanísticos, como motor de la economía de Chiclana, y no como un obstáculo al empleo y la generación de riqueza”.

Por todo esto, desde el PP reiteran que “ahora más que nunca tenemos que descartar lo que nos separa y apostar por lo que nos une. Tenemos que dejar de un lado los enfrentamientos y no sólo los políticos sino también los alentados los últimos años entre la zona de playa y el centro histórico o el suelo urbano y los vecinos del extrarradio”. Para facilitar las cosas, Ascensión Hita declara que “tendemos la mano de una manera sincera y sin condiciones previas a todos los partidos políticos de la ciudad para que desde el diálogo y el consenso consigamos el mejor PGOU posible para Chiclana y para que gobierne quien gobierne la ciudad en los próximos años sienta la obligación de mantener el desarrollo de la ciudad que entre todos nos hemos propuesto”.

Pero este ofrecimiento realizado por su formación no significa, en palabras de la edil, “que nos presente un expediente cerrado y nos apele a nuestra responsabilidad para lograr nuestro voto a favor. Desde el Partido Popular volvemos a tender la mano al alcalde para que dé las explicaciones oportunas sobre este asunto, eso sí, recordarle que el diálogo y el consenso no significan un cheque en blanco para que haga y deshaga a su antojo como está acostumbrado”. En esta línea, expone que “en los nuevos tiempos que vivimos por encima de las posturas inmovilistas y partidistas prima sobre todo trabajar para conseguir las mejores políticas para Chiclana”.

Para finalizar, desde el PP agradecen “las palabras del líder de Izquierda Unida en la ciudad sobre nuestro ofrecimiento, pero nos gustaría recordarle que la voluntad de consenso y diálogo no está reñida con la crítica política y con la denuncia de aquello que consideremos que no es positivo para la ciudad. Es totalmente compatible y además necesario ejercer nuestra labor democrática de control al gobierno municipal y al mismo tiempo intentar llegar a acuerdos que nos permitan entre todos construir la Chiclana del futuro que todos queremos y nos merecemos”.