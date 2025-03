El POU de Chiclana recibe más de 350 alegaciones

Tras finalizar el pasado jueves 13 de marzo el periodo de exposición pública del Plan de Ordenación Urbana (POU), el responsable del área, Rodolfo Pérez, ha anunciado que el Plan de Ordenación Urbana (POU) ha recibido más de 350 alegaciones al documento de planeamiento de los suelos urbanos. Y explicó que, “al llegarnos las alegaciones por distintas vías, aún no tenemos el número exacto de las mismas. Lo que sí sabemos es que un 70 por ciento de estas se ha presentado en los cuatro últimos días, ‘facilitando’ el trabajo de los técnicos”, ironizó Pérez, quien añadió que “hemos visto cómo ciertos grupos políticos demuestran en prensa su desconocimiento de la LISTA o del propio POU”.

Desde Urbanismo, se destaca que del total de las alegaciones presentadas, medio centenar se ciñen a distintos modelos, así como hay un importante número que no se corresponde con el documento. “Hay muchas personas que no han entendido que en este momento se trataba solo y exclusivamente del suelo urbano, por lo que numerosas alegaciones no se corresponde con el Plan de Ordenación Urbana”, Rodolfo Pérez, quien salió al paso de las declaraciones vertidas por Toniza-Ecologistas en Acción sobre la protección de un determinado ámbito de la costa. “No debemos olvidar que, con las condiciones que tiene el POU, en caso de realizarse alguna actuación urbanística en una parcela con arbolado, finalmente habrá más árboles en el término municipal que en la actualidad”, dijo, quien incidió en que “el conjunto del plan es mucho más sostenible a medio y largo plazo que las propuestas que plantea algún grupo ecologista”.

Por otro lado, también se informó que el Ayuntamiento ha solicitado a las distintas administraciones y entidades públicas los informes sectoriales correspondientes, que ascienden a un total de 36. “Aún no nos han contestado a todos, por lo que es importante que podamos obtenerlos, ya que algunos de ellos son relevantes”, indicó Rodolfo Pérez, quien puso como ejemplo “los de la Junta de Andalucía en cuestiones hidráulicas, tanto de inundabilidad como de abastecimiento a las nuevas viviendas que se realicen”.

Asimismo, indicó que la tramitación del POU continuará con la resolución de las alegaciones y la inclusión de los distintos informes sectoriales, de cara a la aprobación definitiva del Plan. “Por tanto, se preparará este documento y se remitirá a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la aprobación de la Evaluación Ambiental Estratégica”, comentó el responsable del área, quien agregó que posteriormente deberá publicarse en el BOJA. “La Consejería de Medio Ambiente tiene del orden de cuatro meses, prorrogables por otros dos más, para informar, pero una cosa es lo que dice la Ley y otra la experiencia, puesto que ya se dilató más de la cuenta el plazo en el Documento de Alcance, que era el informe previo a la Evaluación Ambiental Estratégica”.