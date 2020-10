Nuevo positivo por coronavirus de un alumno en el colegio El Castillo de Chiclana

La dirección del colegio El Castillo ha informado durante el fin de semana de la confirmación de un nuevo caso de coronavirus entre el alumnado del centro, tras el anterior positivo que se registraba hace unas semanas.

De esta forma, una vez realizada la valoración del caso confirmado el pasado viernes, los Servicios Epidemiólogos del Distrito Snitario Bahía de Cádiz han considerado contactos estrechos a un totalde 8 alumnos de su clase, que deberán permanecer en cuarentena hasta el 29 de octubre incluido (10 días después del último día de posible contacto con el caso), según se recoge en el comunicado enviado por el centro a las familias.

No obstante, no se ha establecido el cierre del aula y ya se ha contactado individualmente con las familias de estos alumnos para comunicarles las medidas. Estos 8 alumnos ya han sido citados para la realización de la prueba PCR a principios de esta semana, continúan explicando desde la dirección del colegio, siendo los servicios sanitarios los que se encarguen de revisar los resultados de las PCR de estos alumnos y les serán comunicados a sus familias.

Si el resultado de la prueba es negativa y no presentan síntomas compatibles con la enfermedad, los alumnos que hayan sido considerados contactos estrechos podrán reincorporarse a sus clases en el centro el próximo viernes 30 de octubre, manteniendo todas las medidas establecidas, anuncian. No se ha considerado preciso que guarde cuarentena el resto del alumnado de su clase, así como la tutora y el resto del equipo docente del grupo, a no ser que presenten síntomas compatibles con la enfermedad y, por tanto, han podido incorporarse a clase con normalidad hoy lunes, recoge el citado escrito.

Asimismo, en función de los protocolos establecidos para este caso, el resto de la comunidad educativa puede seguir acudiendo al centro, extremando las medidas de precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con la COVID-19. "Si alguna persona tiene condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19 puede acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir", insisten.

Este nuevo positivo se suma a los que se declararon la pasada semana en los colegios Los Remedios, La Pedrera Blanca y Alameda, centro este último en el que no se llevó a cabo tampoco la puesta en cuarentena de las clases donde cursan sus estudios las dos alumnas contagiadas al considerarse desde las autoridades sanitarias que las circunstancias acontecidas no hacían necesaria dicha medida.