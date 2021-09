Podemos propone varias medidas para paliar los efectos de la caída del PGOU en Chiclana

El portavoz municipal de Podemos, Jorge Guerrero, explica, tras la anulación definitiva del PGOU de la ciudad, que desde su partido ya se le advirtió al Ayuntamiento sobre la futura nulidad del PGOU, y declara que “durante la anterior legislatura ya comunicamos al Consistorio que había que redactar un nuevo PGOU, ya que éste carecía de la conocida evaluación ambiental estratégica, y ya sabíamos que iba a caer”, y añade que “se nos han ido dando largas al respecto alegando que la Junta era la última responsable y que había que obedecer a sus indicaciones, aunque con la normativa en la mano, y el consejo de expertos, el fin fuera claro".

"Esto está teniendo unas consecuencias nefastas para nuestra ciudad -continúa Guerrero- como es, para empezar, la enorme pérdida de tiempo que han supuesto estos años apostando por un PGOU que ya dijimos, en muchas ocasiones, que iba a declararse nulo, y una cantidad de dinero brutal que Chiclana necesita”.

En este sentido, y según el portavoz de la formación morada, "el coste de dinero que ha supuesto, y que va a suponer para la localidad es muy alto, ya que cada PGOU nos cuesta la friolera de unos cuatro millones de euros, y ya llevamos cuatro planes tumbados”. “Vamos a pagar las de siempre, las personas de Chiclana que, en muchas ocasiones, no disponen ni siquiera de suministros básicos, pero que sí cumplen con los impuestos”, incide.

Para Podemos Chiclana el ahorro, si se hubieran tenido en cuenta sus advertencias, sería “muy cuantioso y necesario para la ciudad. No obstante, seguimos queriendo trabajar, ahora si cabe con más fuerza, paraconstruir una Chiclana mejor, y si nos quieren escuchar y trabajar con nosotras estamos dispuestas a reunirnos con el gobierno, siempre y cuando se haga de forma honesta y propositiva, para crear un nuevo PGOU que realmente represente los intereses de esta ciudad, sus gentes y su entorno natural”. Guerrero añade, en esta línea, que "no debemos olvidar que no es sólo una cuestión de urbanismo puro, sino que el trasfondo de todo esto es la necesidad de suministros de servicios básicos que tenemos en Chiclana: el acceso a agua y luz, así como la sostenibilidad ambiental".

En esta línea, Guerrero hace una serie de propuestas para “parar el impacto medioambiental tan negativo que nuestra peculiar estructura urbanística tiene en la naturaleza, y para, a la vez, dotar de servicios básicos a la ciudadanía”. Recuerda que muchas personas que viven en el diseminado en viviendas irregulares “cumplen con sus obligaciones fiscales y se han visto sin los servicios básicos necesarios para vivir, como es el caso del suministro de agua: muchos vecinos que viven en casas irregulares, al no poder acceder al agua potable, la toman de pozos subterráneos que son públicos, es decir, que nos pertenecen a todos".

"Entendemos que esta gente obre de esta manera, ya que necesitan el agua para vivir y no se les da otra solución, pero los acuíferos sufren un gasto descontrolado que se suma a la contaminación de los mismos por la falta de control de los residuos”, explican desde Podemos, incidiendo respecto de la contaminación que generan las viviendas sin servicios básicos también y aludiendo a la contaminación de los suelos a causa de las fosas sépticas mal construidas y mal selladas.

Desde la formación morada proponen una serie de medidas para implementar “desde ya y solucionar el problema de la falta de servicios básicos y de paso el de la contaminación”. En este sentido Podemos Chiclana ha elaborado una serie de puntos: “necesitamos, en primer lugar, un control exhaustivo del Ayuntamiento del vaciado de pozos públicos. Para ello proponemos la creación de aljibes, individuales o,preferiblemente, comunitarios, cuya construcción la facilite el propio Ayuntamiento con precios públicos y de forma colaborativa. Esto es algo muy común de manera individual en nuestra ciudad, pero creemos que se merece una implicación pública". Igualmente, añaden, "esto va unido al control y facilitación de la implantación de pozas homologadas y eficientes, que ayuden a frenan la contaminación del entorno por las aguas fecales, que esté apoyado por un servicio de vaciado de pozas, en forma de servicio 100% público o concertando con las empresas locales que ya se dedican a eso. Pero la clave está en el control, en que las cosas se hagan y se hagan bien".

En segundo lugar, y al respecto de los suministros de energía, su propuesta es que "se les ofrezcan bonificaciones a quienes autogestionen sus hogares con energías renovables, como la eólica o la solar. Lo que proponemos es un abaratamiento del IBI o líneas de crédito beneficiosas para estas personas. De esta manera, además de reducir el impacto medioambiental, hacemos que la ciudad dependa cada vez menos de oligopolios energéticos, y ayudaríamos a solucionar problemas como, por ejemplo, los cortes de suministro en verano, cuando la red está sobrecargada”.

En última instancia, reclaman la revisión de los valores catastrales, muy necesaria, “y más aún con la caída del PGOU”. “En definitiva lo que pedimos es lo que venimos pidiendo de manera reiterada desde hace años: un PGOU por y para la gente de Chiclana, que contemple toda su diversidad, peculiaridades y necesidades”, concluye Guerrero.