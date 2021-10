El Parque Natural de la Bahía y su relación con Sancti Petri, protagonistas en las conferencias del Náutico

No defraudó Rafael Martin, director conservador del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, en la conferencia que ofreció el pasado viernes en las instalaciones del Club Náutico Sancti Petri como parte del programa previsto dentro del ciclo de este año. Su exposición fue un magnífico ejercicio didáctico y pedagógico, que mostró las maravillas naturales desconocidas que ofrece este parque, describiendo endemismos biológicos en peligro de extraordinaria importancia, espectaculares paisajes únicos en el mundo o, según su encendida defensa, "la única playa realmente salvaje que tenemos en la provincia de Cádiz, la punta del boquerón".

Pero el ponente de la pasada semana también resaltó algo que no se tiene en cuenta a menudo de los parques naturales, "al igual que los museos, existen para el disfrute de los ciudadanos, sin esa condición, no tendrían sentido, no existirían, no se entienden", defendió con firmeza, resaltando que estos espacios naturales públicos deben ser cuidados y respetados por los visitantes, los usuarios de los mismos.

De esta forma, una parte importante de su conferencia fue una comprometida defensa de la inversión privada en los espacios naturales protegidos, en concreto en el parque. Después de resaltar la imprescindible acción humana y económica en la creación de este espacio natural, defendió que solo la inversión pública y, sobre todo, la privada pueden mantener y salvar el parque, ya que, en contra de una creencia popular, las inversiones empresariales en actividades económicas sostenibles y compatibles son la mejor garantía de futuro que puede tener este espacio natural, además de suponer una importante aportación a la economía local.

El ponente terminó marcando unas líneas de lo que debería ser la acción futura de la actividad de los distintos protagonistas de la gestión del parque, la cooperación y coordinación de actividades compatibles basadas, sobre todo, en la información y educación del público usuario y de las entidades que realizan sus actividades en el entorno del mismo.

Tras esta interesante charla, el ciclo del Club Náutico concluirá este próximo viernes 29 de octubre a las ocho de la tarde en el salón social de la entidad, una cita que estará protagonizada por el buceador profesional e investigador naval Alejandro Gandul Hervás. En este caso, la charla versará sobre el tema 'El Naufragio del Navío Sverige. Arrecife de Sancti Petri, 6 de diciembre de 1738'.