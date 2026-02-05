Organizado el I Encuentro de Pregoneros de la Semana Santa de Chiclana

El Restaurante La Embajada, en la calle Arroyuelo, será la sede del I Encuentro de Pregoneros de la Semana Santa de Chiclana, que tendrá lugar mañana, a partir de las 20.30 horas.

Organizada por quien ostentó esta responsabilidad en 2024, José María Prieto, con la colaboración de la pregonera del pasado año, María Parra, esta actividad reunirá a más de una veintena de ellos y tiene como objeto “impulsar el ambiente cofrade en Chiclana”.

El acto comenzará con la bienvenida del Cofrade de honor 2026, Antonio Amado, para pasar a una breve presentación de esta reunión, a cargo de su promotor.

Posteriormente, tras una oración por los difuntos, a cargo del párroco David Gutiérrez, se hará entrega de un regalo al pregonero 2026, Pedro Prian, un acto que contará con la presencia del decano de los anunciadores de la Semana Grande chiclanera, Juan José Dorantes, quien se encargó de esta disertación en 1978.

Por último, después de una alocución de Prian, se dará paso a un turno de palabras de cada uno de los asistentes a este encuentro.