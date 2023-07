La noche más sensual de Concert Music Festival

Las ganas de perrear toda la noche se notaban desde el minuto uno en el que llegabas a Sancti Petri. Con unos rompedores looks de fantasía absoluta y mucho brillibrilli, los fans de Manuel Turizo y Nicky Jam llegaron con ganas de partir la pista al ritmo de los grandes éxitos de ambos ídolos musicales. La fiesta comenzaba horas antes en el lounge de Lenovo con los DJ del momento, encendiendo la llama de lo que a continuación se viviría en el escenario principal de Concert Music Festival.

Muchos nervios y preparación previa, puesto que en la entrada del recinto había quienes esperaban para que les hiciera un maquillaje de fantasía par brillar toda la noche. Gafas de sol, looks atrevidos y mucha purpurina para mimetizarse en el ambiente más festivalero de la noche. Una vez que se calentaron los motores en el escenario Lenovo, le tocaba el turno al Auditorio. Allí estaba todo listo para hacer rugir a un público que venía con ganas de perrear hasta el suelo de Sancti Petri.

"Sin hablar tú y yo nos entendemos" y es que no hacía falta cruzar palabra con el público para saber cómo se sentían momentos antes de que Manuel Turizo pisara con fuerza el escenario al ritmo de La Nota. El artista colombiano no tuvo que esperar que "la nota le subiera para que movieran la cintura", ya que el recinto al completo le siguió el ritmo sin descanso.

Manuel Turizo no venía solo, acompañado de un increíble cuerpo de baile formado por unas asombrosas bailarinas, derrochó sensualidad con Mala Costumbre. La temperatura ya se había disparado y no había hecho más que comenzar. Y es que, antes de lanzar su tercer tema, Manuel Turizo mostró su lado más galán interactuando con el público que se congregaba en las primeras filas. El artista se tomó su tiempo para leer las frases que le dedicaban sus fans en los carteles y uno de ellos rezaba así: «Manuel Turizo me quiero echar una foto contigo» a lo que él respondió de inmediato bajándose del escenario para fotografiarse con el público. Antes de "pasar un buen rato" con Desconocidos, siguió bromeando y riéndose con sus fans al leer más frases dedicadas como: «Quiero ser la veterinaria de tus perros»; y eso que la noche no había hecho más que comenzar.

Conquistando los corazones de las féminas, las piropeaba a cada rato llamándolas «guapas», algo que hacía que el público sonriera y se enamorara aún más de su carisma. Con ganas de bailar continuó con temas como Vaina Loca y Los Cachos, momentos antes de llenar de emoción el ambiente al recordar que «hay que decir te quiero antes que sea tarde y hacer los reconocimientos mientras se pueda en vida». Con ternura interpretó Quiéreme mientras se pueda, llenando de emoción los corazones de los más sensibles. Y en asuntos del corazón, Manuel Turizo es un experto así que se preparó para cantar un tema «para todos a los que les han roto el corazón y lo hayan roto». Preguntando «¿cuántas muchachas solteras hay y cuántos muchachos rompecorazones?» El artista se llevó la mano al corazón y aseguró que «los hombres también lloran, sienten la música y la viven» dando paso a Culpables.

Dejando a un lado los sentimientos, Manuel Turizo se convirtió en un Vagabundo para bailar al ritmo del "na-na-na-na" este éxito que comparte con Sebastián Yatra; quien la semana anterior también rompió la pista con esta canción del verano. Otro de los momentos más especiales de la noche fue cuando interpretó Una Lady como tú junto a su hermano Julián Turizo que acompañaba el ritmo con el ukelele. Pero como nada es para siempre, Manuel Turizo no quiso marcharse sin antes poner a bailar al público con el ritmo de La Bachata y el Merengue, calentando el ambiente para el aterrizaje explosivo de Nicky Jam.

Nicky Jam: «Vamos a darle duro a la noche y rumbear»

Entre ráfagas de fuego, cañones de humo y unas impresionantes bailarinas aterrizó Nicky Jam en el escenario tras un breve descanso entre ambos espectáculos. El reguetón de la vieja escuela se abrió paso para romper la pista y darle duro hasta el suelo. "No te desespere’ que esta noche, Yo te robaré" sonó acompañado de los gritos de emoción de un público que disparaba adrenalina. Dispuesto a «hacer un show cabrón» fue subiendo la bulla enloqueciendo a sus fieles con temas como Bella y Sensual, El Perdón y Si tú la ves.

Nicky Jam prometió «darle duro a la noche y rumbear» con los grandes éxitos de su trayectoria musical; y vaya si lo cumplió. Un show que era «para la gente de Cádiz más hijueputa», así que continuó poniendo a bailar hasta abajo a su público con temas como 69, Perro Fiel, Te boté y Otro trago. Son tantos los éxitos que acumula Nicky Jam que llegó el momento de hacer «un remix para las mujeres». Con Mi cama las bailarinas acompañaron este éxito, que comparte con Karol G y J. Balvin, al ritmo del twerk más rompedor.

El artista internacional no interpretaba canciones, desplegaba auténticos himnos que eran coreados con energía y máxima entrega. Ay Vamos y Ginza de J. Balvin; y Poblado sonaron acompañados del rugido incesante de su público. Al final de la noche Nicky Jam volvió a sentirse un Cangri volviendo la vista atrás con algunos de los temas que han marcado a toda una generación. Los alumnos de la vieja escuela lo dieron todo regresando a veinte años atrás con Me voy pal party, Yo no soy tu marido, Chambonea y Dónde están las gatas, entre otros éxitos que cerraron la noche con mucho fuego, confeti y muchas Travesuras.