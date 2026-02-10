Las Niñas de Cádiz traen este jueves a Chiclana su última propuesta: ‘La Reina Brava’

Tras llevar a escena su repertorio del Carnaval callejero gaditano y después del ciclo que supuso su recreación del repertorio del teatro clásico griego con ‘Lysístrata’ o ‘Las bingueras de Eurípides’, Las Niñas de Cádiz traen este jueves, 12 de febrero, al Teatro Moderno de Chiclana ‘La Reina Brava’, su último montaje. Se trata de una feroz tragicomedia con guiños a Shakespeare o a Lope de Vega, al romancero y al teatro isabelino, pasado por el desparpajo de Cádiz.

La función, prevista para las 20.00 horas, está organizada por la Delegación Municipal de Cultura y sus localidades pueden adquirirse, a precios populares, a través de www.tickentradas.com o en la taquilla del teatro.

Como ha reconocido sobradamente la crítica, sus premios Max lo confirman, Las Niñas de Cádiz son mucho más que una compañía teatral: son una fiesta de ingenio, palabra y carcajada. Con su inconfundible sello gaditano, han sabido conquistar escenarios de toda España llevando el humor, la poesía y la mirada crítica a un lugar donde el teatro clásico se mezcla con el espíritu irreverente del Carnaval que les ha llevado a los principales escenarios españoles.

‘La Reina Brava’, original de Ana López Segovia, como los anteriores montajes de la compañía, se trata de una sátira política en verso que parte del magnicidio de una tirana, con tintes tan históricos como actuales. Bajo la dirección también de López Segovia, que incorpora a uno de los personajes, el elenco lo completan Alicia Rodríguez y Rocío Segovia.

Una reina tiránica gobierna desmedidamente, odiada por todos, hasta que una madre y su hija deciden perpetrar un magnicidio movidas por la venganza más pura. Tras el crimen se desata el escándalo, conjuros de mentira y un juicio vergonzante que conduce a una condena al olvido. Una sátira política que, mezclando el verso, el romancero castellano y la irreverencia del carnaval gaditano, convierte lo trágico en una fiesta escénica.