La fatigosa lucha en temporada alta contra el maltrato de mascotas

El verano es una de las épocas más esperadas por la temporal liberación de responsabilidades cotidianas que conlleva, aunque también pueda convertirse de forma trágica en una trampa mortal para los seres vivos que comparten nuestro espacio. Esa dejación de obligaciones marca además la temporada alta del abandono de mascotas, un doloroso trajín para las entidades que velan por el bienestar animal y que en el caso de la Bahía de Cádiz no es una excepción.

"Trabajamos sobre todo en San Fernando, Puerto Real y Chiclana y en esta última localidad, la situación física de los animales que recogemos es tercermundista", explica Nieves Orellana, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas Refugio Kimba, sita en la ciudad chiclanera. La entidad hace balance de los meses de junio, julio y agosto en los que "hemos recogido en total a 61 animales, el 90 por ciento perros, sobre todo en Chiclana y Puerto Real. Estaban en condiciones pésimas”, afirma Orellana sobre un cómputo que esconde una cruel situación de malvivir. Se trata en gran parte de "animales físicamente caquéxicos, deshidratados, que damos por hecho que no han pasado nunca por un veterinario y, por supuesto, sin microchip. Con ellos tienes que empezar de cero, invertir muchísimo tiempo y dinero no solo en la parte física (analíticas, vacunas...), sino también en la etológica o psíquica. Son animales con un miedo tremendo al humano, por lo que la recuperación para ponerlos por ejemplo en bolsas de adopción es muchísimo más lenta. No puedes hacerlo si el animal está aterrorizado, hay que trabajar con él. La recuperación de un perro en estas condiciones –relata– no baja de un año aproximadamente".

Al respecto y aunque desde Refugio Kimba admiten que "el tema animal está muy bien controlado en la zona urbana de Chiclana, porque cuando las cosas se hacen bien también hay que reconocerlo, no entendemos por qué dentro de la misma localidad, en las zonas rurales es un auténtico caos y un desastre, no existe control. Si vas por ejemplo por la zona de Pago del Humo ves fincas abarrotadas de animales, carreteras rurales llenas de perros que pueden o no ser de domicilios, pero que no tienen microchip, no están saneados... El Ayuntamiento tiene la obligación de controlar esto", denuncian. Así, la protectora ha solicitado al Consistorio que controle y haga cumplir la Ordenanza de Protección Ambiental (reguladora de la tenencia de animales) tanto en la zona urbana como rural.

En cuanto al perfil de las mascotas que Refugio Kimba encuentra en el desarrollo de sus labores, Orellana explica que "normalmente son adultos. Y en Chiclana, en concreto, en la zona rural más del 50 por ciento son perros de caza, galgos y podencos. Son los que llegan en peor situación física y psicológicamente destrozados. Galgos que tienen por ejemplo una incisión en el cuello de haberles quitado el microchip". La presidenta de la entidad afirma que "aunque habrá excepciones, cazadores que entreguen los animales a los servicios de recogida, por desgracia en las protectoras recogemos el desecho, no recogemos galgos de campeonato. El problema –lamenta– es que una vez que los cazadores ya les han sacado todo el provecho, seis o siete años como mucho, los animales no les sirven porque en realidad son utensilios de trabajo".

El gran escollo a solventar para poder mitigar el abyecto estado de las cosas es, según Nieves Orellana, que "en España se sigue permitiendo la compra de animales y que cada uno pueda tener la camada que le dé la gana en casa. No es de recibo que en este país, con una de las cifras de abandono y maltrato más altas de Europa, estemos importando animales de países del este”. No obstante y poco a poco, el panorama está mutando en cuanto a concienciación ciudadana porque "indudablemente las redes sociales transmiten mucha información de cómo están las protectoras y perreras".

En este sentido, Refugio Kimba sigue fomentando la adopción de mascotas como la mejor alternativa para garantizarles bienestar. "Este verano las hemos trabajado bien, incluso mejor que otras épocas porque hay un gran montante de animales de nuestra protectora que salen –un total de 42 perros en junio, julio y agosto– a Alemania, Bélgica y Luxemburgo. Lo hacemos a través de protectoras alojadas en esos países. Allí buscan familias de adopción y si hubiese algún problema de adaptación del perro, no tienen que volver sino que la protectora se hace cargo del animal y le busca otra familia".