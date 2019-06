Una semana después de la toma de posesión del nuevo gobierno municipal, y una vez hecho el reparto de delegaciones y funciones entre sus miembros, el socialista José María Román, reelegido como alcalde por segundo mandato consecutivo, explica los principales objetivos y retos que se abren ante sí y ante la ciudad con vistas a los próximos cuatro años, una legislatura marcada de principio por el amplio abanico de grupos municipales en la corporación, siete, y por el tripartito (PSOE, IU y Ganemos) que conforma el gobierno local.

Ha conseguido nueve concejales y esto le obliga a pactar con otras dos formaciones para afrontar el nuevo mandato con garantías. ¿Cómo valora esta situación?

Teníamos un punto de preocupación que venía de los resultados obtenidos en las elecciones andaluzas y, aunque mejoró en las generales, la base no era la mejor para afrontar las municipales. Los resultados son los que son, y hay que adaptarse a todas las situaciones. Mentiría si no reconociera que esperábamos haber obtenido una mejor posición en cuanto al número de votos, pero es evidente que ha habido algunos elementos en el último periodo de la campaña que han condicionado los resultados. También es cierto que, vistas las previsiones de los demás partidos y una vez conocidos los resultados, podemos estar satisfechos. Estoy convencido de que el gobierno se desarrollará con solvencia y operatividad. No lo veo como un tripartito, sino como una suma de acuerdos con diferentes formaciones, ya que el PSOE iba a gobernar de todas formas, la diferencia era si hacerlo en solitario e ir negociando progresivamente o partir de la base de acuerdos previos desde los que marcar una línea de trabajo para ir gobernando la ciudad sin tanto sobresalto.

En ese equipo de gobierno, tan sólo quedan usted y Cándida Verdier del núcleo duro del antiguo PSOE. ¿La renovación es el secreto del éxito de esta nueva etapa socialista en Chiclana?

Esta evolución es lógica. El gobierno se actualiza en función de las cosas que van sucediendo y hace cuatro años ya hice una renovación intensa, apostando por nuevas personas y por una nueva mirada. Ahora no tocaba esa renovación porque ya se había hecho ese esfuerzo, ahora tocaba aprovechar la experiencia y el rodaje que ya tenía hecho este equipo. Gente experimentada en la política, algunos, y otros en la gestión, que conforman un gobierno solvente para una ciudad con el dinamismo de Chiclana.

Entrando en materia de gestión municipal, ¿cuáles son los temas prioritarios en los que se está trabajando ya para darles un impulso en los próximos años?

Por un lado, tenemos claro que una actuación que ya la pasada legislatura tuvo su punto de partida como fue la regularización con la aprobación de las ordenanzas debe seguir siendo uno de los objetivos de este mandato. Hay que recordar que tras la aprobación de esta regulación, en octubre o noviembre, han llegado varias elecciones que no han permitido tener paz política para poder desarrollar este asunto. Ahora ya toca que nos pongamos a impulsar esos expedientes, redactar proyectos y dar continuidad al trabajo para que, con cuatro años por delante, se puedan conectar los servicios básicos a muchas viviendas y demostrar que los números que hemos dicho que eran los reales lo son. En este periodo se va a ver que es una herramienta real y útil y tendrá sus frutos.

Perdone que haga un inciso sobre eso. El nuevo gobierno de la Junta está anunciando cambios legislativos respecto a la ordenación urbanística y la regularización. ¿Afectarán esos cambios a la hoja de ruta de Chiclana?

La Junta ha hecho declaraciones que no tienen nada que ver con lo publicado en el BOJA o en las instrucciones que la propia Junta ha firmado. La Junta ha hablado de unas cosas y cuando he leído el documento administrativo es exactamente lo mismo que había. No digo que no vaya a haber algo distinto, pero a día de hoy lo que hay son palabras, en papel no hay ningún cambio respecto al contexto en el que estábamos antes de que entrara el nuevo gobierno autonómico. Se han dicho cosas, pero lo que hay es el mismo marco que había anteriormente con el PSOE. Se pueden abrir puertas y por ello estamos a la expectativa, pero tenemos que tener claro que una cosa es la voluntad política pero luego ésta debe ir acompañada de los informes técnicos correspondientes, y ése es otro terreno.

Y además de la regularización, ¿qué otros asuntos son prioritarios para este gobierno?

Otro apartado muy importante es que complementemos con un plan de empleo local lo que se viene haciendo desde la Junta y con Diputación, para que situaciones de desempleados de larga duración o de usuarios de Servicios Sociales en especiales situaciones de necesidad o quienes no encuentran el primer empleo puedan contar con un modelo que estamos construyendo para ofrecer una oportunidad laboral. Queremos que esté incluido en los próximos presupuestos porque necesita de una dotación económica. El tercer elemento al que le tengo mucha ilusión es dar continuidad a las actuaciones que ya hemos iniciado para alquilar viviendas, tanto a bancos como a particulares propietarios. Son viviendas vacías y que no se alquilan por temor a los problemas que generan esos contratos. Con esta fórmula evitamos problemas a los propietarios y ofrecemos vivienda a quienes lo necesitan y no encuentran alternativas asumibles por sus circunstancias económicas.

En lo que a proyectos e inversiones se refiere, ¿qué iniciativas están en la línea de salida?

Hay tres proyectos muy importantes en curso. Uno que está prácticamente a punto de inaugurarse como es el tercer punto limpio en la zona de la costa, otro para adjudicarse como la planta de transferencia de residuos y un tercero en licitación que es el centro de interpretación en el yacimiento fenicio del Cerro del Castillo. Esos son los más inmediatos, pero también hay otros como el de Barriadas Vulnerables, en el que el tiempo lo marca la Junta, uno aprobado como el de los polígonos industriales en la envolvente de Pelagatos y otro proyecto que estamos esperando a que se resuelva el recurso presentado como es el de Ciudad Amable, para la creación de la Avenida del Molino Viejo, un proyecto que mientras que la Junta fue del PSOE no había ningún problema para su ejecución y cuando ha cambiado el color político del gobierno se nos ha dejado fuera de estas ayudas.

¿Teme que las relaciones con la Junta, ahora que ambas administraciones son de distinto color político, condicione de forma negativas algunos de los proyectos en los que comparten competencias?

Espero que no, pero es verdad que los primeros síntomas no son muy positivos. Se hicieron unas pruebas del tranvía de las que no se nos informó. Se hizo una visita al centro de salud de Los Gallos de la que tampoco nos dijeron nada. Nos hemos llevado una sorpresa con la denegación de la subvención de Ciudad Amable... Creo que posiblemente el PP no está acostumbrado a tocar gobierno en la Junta y pueden estar empachándose de gobierno. Los gobiernos cada vez somos más compartidos, y en esas relaciones la lealtad institucional es clave. Hay casi 50 millones de euros en inversiones procedentes, entre otros, de fondos como los de la ITI y la Edusi de los que la Junta es el vehículo transmisor, por lo que proyectos también como el de Sancti Petri, que se encuentra en un momento clave una vez que culminemos el plan especial, y habrá que concretar esos cinco millones previstos. No he querido encender ninguna luz de alarma ni clamar porque quiero ser sosegado y separar el ruido de lo que realmente vaya a suceder, pero espero que no se cometa ninguna tropelía con Chiclana, como reasignar partidas que ya estaban comprometidas con la ciudad para asignarlas a otras localidades, algo que me parecería terrible.

Otro asunto vital para la ciudad y que lleva años siendo objeto de medidas y proyectos para su desbloqueo es el de la dinamización del centro y el impulso definitivo a la actividad económica en su entorno. ¿Es optimista en cuanto a los resultados que se están obteniendo?

Estamos poniendo en marcha diferentes actuaciones en esa línea, como las que están previstas en la zona de La Longuera, una iniciativa que nos ilusiona mucho como elemento dinamizador del centro. Por otra parte, también estamos en la línea de dar facilidades a la llegada de nuevas firmas y franquicias al centro que den un mayor atractivo a la zona. Si a esto le agregas que los empresarios están haciéndolo bien y los comerciantes, con esta unión que están llevando a cabo a través de un colectivo que impulsa una nueva estrategia de marketing que se ha notado en los últimos tiempos, se trata de decisiones en positivo y en colaboración, a lo que hay que sumar los casi dos millones de euros de la Edusi para inversiones de todo tipo sobre el plan estratégico del comercio minorista. Creo que podemos seguir avanzando en esta materia y ser muy optimistas en cuanto a su futuro porque pienso que estamos mejor situados que nunca.

Para terminar, y ya a nivel personal... ¿se ve dentro de cuatro años, una vez cumplidos los 65, volviendo a encabezar una candidatura para seguir al frente del proyecto socialista municipal?

No sé lo que va a pasar dentro de cuatro años, pero en estos momentos, como ya dejé claro en el discurso de investidura, me siento un privilegiado y para mí es la cosa más bonita que me puede ocurrir en la vida porque la hago con pasión. Me dedico a ello en cuerpo y alma. Aunque esté en otras funciones, como en Diputación, eso no me va a restar fuerzas para mi ciudad, todo lo contrario. No tengo planteamiento de marcharme, sino de agotar los cuatro años, después, según lo veo en este momento, me parece que dentro de cuatro años tampoco me veré jubilado, pero claro, a tanto no llega la bola de cristal... (risas).