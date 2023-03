Izquierda Unida Chiclana se compromete a regular el alquiler turístico para garantizar el acceso a la vivienda

El candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Chiclana, Roberto Palmero, ha puesto de manifiesto el compromiso de su formación para impulsar políticas activas para la protección del acceso a la vivienda de alquiler por parte de los chiclaneros y chiclaneras ante el constante aumento de alojamientos destinados al alquiler turístico, en un altísimo porcentaje al margen de la legalidad.

Según Roberto Palmero, “el debate de la vivienda en Chiclana siempre se ha centrado en la necesidad de construir más viviendas sociales o de poner en marcha nuevas promociones, pero en estos últimos años Chiclana se está enfrentando a una problemática mucho mayor, que es la falta de vivienda de alquiler de larga duración, ya no solo para las familias con menos recursos sino también para la ciudadanía en general. El problema es más que evidente: el alquiler turístico, que ha pasado ya de invadir la zona de la costa a ocupar nuestros barrios, donde prácticamente no existe vivienda en alquiler. La solución no pasa por construir más, sin por regular el mercado del alquiler como ya se viene haciendo en otras ciudades”.

Un reciente estudio realizado por la Universidad de Cádiz y la consultora Adeitur a petición de la Diputación Provincial de Cádiz y que lleva el título de ‘Análisis del turismo residencial de temporada en la provincia de Cádiz: Estudio de caso de Chiclana de la Frontera’ recoge que en Chiclana existen más de 7.000 viviendas registradas con fines turísticos, casi 3.000 alojamientos rurales y más de medio centenar de apartamentos destinados a este fin. “Hablamos de más de 10.000 viviendas destinadas al sector del turismo. El problemas es que, como también recoge el estudio, existen cerca de 20.000 viviendas con fines turísticos que no están registradas, es decir, que actúan al margen de la legalidad. Esto quiere decir que, en total, Chiclana cuenta con cerca de 30.000 viviendas que la mayor parte del año se dedican única y exclusivamente al alquiler turístico”.

“Los datos son demoledores... hablamos de 30.000 viviendas, prácticamente toda la población de Chiclana podría habitar en esas viviendas y, sin embargo, en el mercado no hay disponible vivienda para alquiler de larga duración. Un problema que nos afecta a todos y a todas, desde la juventud que se quiere independizar hasta la gente que está formando una familia e incluso a las personas que llegan a Chiclana para trabajar en el propio sector turístico, que no encuentran un lugar para vivir”, ha lamentado Palmero.

“Desde Izquierda Unida tenemos claro que hay que atajar esta problemática de raíz. Es uno de los primeros retos a los que nos vamos a enfrentar cuando alcancemos la Alcaldía de la ciudad y para ello pondremos en marcha todos los mecanismos que nos permite la legislación actual y el propio desarrollo del Plan General, así como las nuevas medidas que se están implantando desde la Junta de Andalucía y el Estado. Regular y proteger los barrios de nuestra ciudad para que la gente pueda seguir viviendo en ellos. Convertir a Chiclana en una ciudad para vivir precisa de viviendas dignas y con un precio asequible. Parece que ningún otro partido político quiere afrontar de manera directa esta situación. Izquierda Unida, sí. Nos enfrentamos a una realidad de la que subyace el problema de la economía sumergida y de los pequeños o grandes propietarios que están ganando muchísimo dinero de manera ilegal a costa de la felicidad de nuestros vecinos y vecinas”.