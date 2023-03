La Plataforma Pro-Hospital de Chiclana se presenta ante el alcalde

La Plataforma Pro-Hospital de Chiclana, formada por representantes de entidades vecinales, sociales, de mayores y de salud de la ciudad, se ha presentado ante el alcalde, José María Román. En este sentido, los integrantes de este nuevo colectivo, encabezados por sus portavoces, Manuela Sánchez y Manuel Vía, han sido recibidos en Alcaldía, donde han expuesto las demandas planteadas a la Junta de Andalucía para la creación de un hospital público en Chiclana.

Durante el encuentro, Manuela Sánchez ha destacado que “es muy importante que el alcalde nos haya recibido, porque consideramos imprescindible que él tome el mando, porque somos casi una veintena de asociaciones de vecinos y centros de mayores que nos hemos unido por esta causa”. “Estamos hablando de algo muy necesario, porque los centros de salud están colapsados”.

Por su parte, Manuel Vía ha indicado que “esta plataforma tiene como objetivo que se construya un hospital en Chiclana, porque terreno hay para hacer un gran hospital”. “Iremos donde haya que ir para reclamar a la Junta este necesario hospital público, incluso a Sevilla a ver a Juan Manuel Moreno Bonilla, y haremos todo lo que haga falta”, ha expresado el representante de la plataforma, quien ha añadido que “también invitamos al presidente de la Junta que venga a Chiclana y vea los ambulatorios colapsados y que dan citas para varios meses o un año”.

“Médicos hay, pero al final tienen que irse a trabajar fuera. Además, las personas mayores nos tenemos que desplazar a Puerto Real, a Cádiz o a La Janda y eso no puede ser, porque muchos tienen problemas para poder trasladarse”, ha expresado Manuel Vía, quien ha reclamado que “solo queremos que nos escuchen las administraciones competentes, en este caso, la Junta de Andalucía”.

Finalmente, el alcalde ha resaltado que “estamos en un momento muy importante y muy serio, porque en la Alcaldía del Ayuntamiento de Chiclana, donde se aprueban las actuaciones más importantes para el futuro de los vecinos de la ciudad, hoy tenemos aquí a muchos representantes vecinales reclamando algo tan necesario como un hospital público, uno de los temas más importantes al igual que sucede con la Educación”. “En estos años de Democracia hemos conseguido sanidad y educación públicas para todos, pero Chiclana es una ciudad que ha crecido mucho y ya alcanza los 90.000 habitantes censados, aunque en verano llegan a los 220.000, pero ese crecimiento poblacional hay que compensar con infraestructuras como el hospital”, ha comentado José María Román, quien ha recordado que “en estos momentos están llegando inversiones europeas, que aquí alcanzan los 50 millones de euros, pero en materia de salud estamos estancados. Además, la última actuación, el centro de salud de Los Gallos, se hizo con dinero municipal”. “Y no podemos olvidar que también hay un proyecto pendiente como el centro de salud de La Cucarela, para atender a una parte de la ciudad que está creciendo y aliviar la situación en Padre Salado”, ha incidido.

“Además, debemos recordar que el centro de especialidades médicas de La Longuera se ejecutó con previsión a un crecimiento natural, pero no ha habido incremento alguno y faltan muchos especialistas. Y, además, no hay urgencias pediátricas, por lo que los padres y madres tienen que desplazarse a Cádiz para que atiendan de urgencia a sus hijos”, ha incidido el regidor chiclanero”, quien ha añadido que “estoy de acuerdo con estos vecinos que es el momento de reclamar un futuro hospital. Sabemos que no es cosa de un día para otro, pero hay que comenzar a trabajar para que una ciudad del tamaño de Chiclana tenga las infraestructuras sanitarias necesarias para su población”.

Asimismo, José María Román ha recordado que, “tras la llegada al Gobierno del señor Moreno Bonilla, le remití una carta sobre los temas importantes de Chiclana, pero no ha habido respuesta alguna”. “Aun así, hace tres días le remití una carta a la consejera de Salud sobre este asunto y recordando que ciudades como Jerez, Cádiz, El Puerto, San Fernando, La Línea, Sanlúcar y Puerto Real tienen un hospital, pero Chiclana no. Y también le indiqué que, por ejemplo, El Puerto tiene cinco centros de salud y dos consultorios; San Fernando tiene tres centros de salud y un hospital; La Línea igual, Sanlúcar tiene tres consultorios, dos centros de salud y un hospital; Puerto Real dos consultorios, dos centros de salud y un hospital; y Chiclana solo dos centros de salud, un consultorio (Los Gallos) y cero hospitales públicos”, ha comentado el alcalde, quien ha añadido que “las cosas la reclamamos con fundamento y con datos comparativos”.

“No decimos que se haga mañana ni el año que viene, pero sí que hay que ponerse a trabajar y el Gobierno andaluz se tiene que poner las pilas y no nos puede ocurrir como nos pasó dos meses antes de las elecciones andaluzas, cuando se convocó una reunión de la delegada de Salud y técnicos del SAS con vecinos de Panzacola, en la que se visitó la parcela de La Cucarela y, tras decir que el proyecto y la parcela son perfectos, a día de hoy no sabemos nada”, ha recordado el alcalde de Chiclana, quien ha añadido que “no queremos que nos den coba, sino respuestas. No se trata de peleas políticas, sino del reconocimiento del derecho a la salud de todos los que vivimos y vienen a Chiclana”. “Aquí falta un centro de salud y hay que plantear un hospital en un futuro cercano”, ha incidido José María Román, quien ha resaltado que “el 85 por ciento de la población muestra su apoyo a la necesidad de un hospital en Chiclana, tal y como reflejan las últimas encuestas”.