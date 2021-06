Chiclana cuenta desde este viernes con una plaza dedicada a Ana Alonso del Pozo

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido este viernes el acto de inauguración de la plaza dedicada a Ana Alonso del Pozo, en un acto en el que también ha estado presente la delegada municipal de Mujer, Susana Rivas, el viudo de Ana Alonso del Pozo y sus hijas, así como integrantes de diversas entidades feministas de la ciudad y de la comunidad educativa del IES Poeta García Gutiérrez. Este acto debía celebrarse con motivo del 8M, pero debido a la situación de pandemia se decidió posponerlo hasta el mes de junio. Así pues, hoy se ha rendido homenaje a una mujer que fue pionera en coeducación y que es un referente para alumnado al que inculcó valores igualitarios y de respeto, propiciando el primer Feminario a nivel andaluz.

El alcalde ha señalado que “este acto se lleva a cabo tras la propuesta de la Asociación Mari Luz Sánchez Carmona al Consejo de las Mujeres, que aceptó dicha solicitud”. “Y hoy estamos acompañados por tantas personas que querían a Ana Alonso del Pozo, representantes vecinales y de colectivos de mujeres de Chiclana, sin olvidar a la gran familia del IES Poeta García Gutiérrez”, ha indicado José María Román, quien ha hecho mención a la frase que desde hoy preside esta plaza (“Coeducar para que ellas no se sientan de ellos y ellos no las sientan suyas”).

“Hoy no tenemos un acto institucional, tenemos un acto de cariño, de amor y de respeto a una persona que, desde una formación de Ciencias, tenía un alma humanista y absolutamente feminista”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que “hemos puesto muchas calles a mujeres, pero sin desmerecer a ninguna, creo que ninguna calle como ésta, porque el impulso, la fuerza, el coraje, las ganas y la ilusión que Ana Alonso del Pozo irradió en su trabajo cotidiano nadie podía discutir”. “Esta plaza será un lugar que estará en el corazón de todo el mundo y, por supuesto, no podía ser en otro sitio que no fuera cerca de su instituto”, ha expresado.

Por su parte, Antonio Carmona, viudo de Ana Alonso del Pozo, ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana y a todas las personas implicadas “para que hoy hayamos tenido este acto y mantener el recuerdo y la presencia de Ana en esta pequeñita plaza, pero que será la Plaza Mayor para nuestros sentimientos. Una plaza donde Ana tantas mañanas subía y bajaba en el recreo con sus compañeros y compañeras pensando e imaginando acciones en pos de conseguir la igualdad”. “Su recuerdo estará plasmado en esa pequeña frase suya, donde está claro su pensamiento en solo 15 palabras”, ha expresado Antonio Carmona, quien ha añadido que “para todos los que amamos a Ana tenemos hoy un nuevo punto mágico en Chiclana”.