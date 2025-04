El grupo gallego de folk Luar Na Lubre celebra sus 40 años de trayectoria en Chiclana

Con 400.000 copias de discos vendidos a lo largo de sus 40 años de historia, el grupo gallego Luar Na Lubre llega este sábado, 5 de abril, al Teatro Moderno de Chiclana en un concierto organizado por la Delegación Municipal de Cultura que comenzará a las 20.00 horas. Las localidades, a precios populares, ya pueden adquirirse a través de www.tickentradas.com y en la taquilla del teatro.

Con dos discos de oro consecutivos, ‘Plenilunio’ y ‘Cabo do mundo’, Luar Na Lubre nació en La Coruña en 1985, convirtiéndose con el paso de los años y su tenaz trabajo en una de las formaciones referenciales de la música hecha en Galicia. “Partiendo del derecho a la diferencia enriquecedora de la cultura gallega, y entendiendo que la música es uno de los factores más importantes de esta afirmación, Luar Na Lubre inspira su proyecto en las músicas tradicionales, entroncándose en las corrientes de la música folk europea y, en particular, en la órbita de las denominadas músicas atlánticas o célticas”, afirman los integrantes del grupo, impulsado por Bieito Romero, que ha ido renovándose aunque mantienen a buena parte de sus integrantes de origen.

A lo largo de cuatro décadas, ha actuado en más de 35 países y ofrecido más de 2.000 conciertos. En 1992, iniciaron su colaboración con el músico británico Mike Oldfield, que incluyó una versión de su tema ‘O son do ar’ en su disco ‘Voyager’ (1996), bajo el título de ‘The song of the sun’. En 1999, el grupo se incorporó a la gira ‘Then & Now’ del creador de ‘Tubular Bells’ y en cuyo transcurso también compartieron escenario con ‘The Coors’.

A partir de entonces, a su trayectoria singular se sumaron colaboraciones con artistas de diferentes disciplinas, como son los casos de José Ángel Hevia, Ismael Serrano, Pablo Milanés, los irlandeses Máirtin O’Connor y Nollaig Casey, Lila Downs, Adriana Varela, Emilio Cao, Diana Navarro, Pedro Guerra, Luz Casal, Miguel Ríos, Victor Manuel, Marisa Valle Roso, Miro Casabella, Nani García, el también irlandés Pat Kilbride o la Orquestra Sinfónica de Galicia, entre muchos otros.

En 2004, apareció su documental ‘Un bosque de música’, dirigido por Ignacio Vilar, en el que se recoge parte de su trayectoria y vivencias y en el que también se muestra algunos momentos de la grabación del disco ‘Hai un paraíso’, concebido en parte bajo la conmoción de la catástrofe del petrolero Prestige. A lo largo de su carrera, ha explorado registros diversos, desde homenajes a otras lenguas peninsulares o su acercamiento a mitos antropológicos o músicas medievales, sin descuidar el latido constante de la historia, como ocurrió con ‘Ribeira Sacra’, un disco y un proyecto que comenzó a gestarse en el Mosteiro de San Pedro de Rocas (Ourense), coincidiendo con la ola de incendios de otoño de 2018. En el año 2011, Luar Na Lubre fue designado embajador musical de su tierra.

Su vigésimo álbum se titula ‘Encrucillada’ y es un libro/disco concebido como una celebración de su larga carrera. Un momento histórico emotivo e importante a través de una recopilación de música, relatos, fotografías y material variado para entender un poco mejor lo que significa Luar na Lubre a través del tiempo.