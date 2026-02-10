GreSierra elabora un busto de Alejandro Risso, comerciante del siglo XIX

El alcalde de Chiclana, José María Román, visitó recientemente las instalaciones de GreSierra en el polígono El Torno, donde el artista chiclanero José Manuel Sierra está realizando un busto de Alejandro Risso, quien fue el propietario del edificio que, actualmente, corresponde al Ayuntamiento. Esta obra se ubicará tras su finalización en el Atrio del Consistorio.

José María Román apuntó que este taller es un espacio del que salen piezas únicas para los mejores hoteles y restaurantes de medio mundo. “Estamos ante un artistazo, como es José Manuel Sierra, al que le hemos encargado este busto”, señaló, destacando que Alejandro Risso era un hombre muy vinculado a Chiclana.

Asimismo, recordó que "en ese edificio fue donde durmió José Bonaparte cuando estuvo en Chiclana”, incidiendo en que fue uno de los primeros de hormigón armado que se hicieron en España. También detalló que la actual calle Constitución, antes se llamaba calle Risso, “lo que es una muestra de la importancia de este señor en Chiclana”.

Por su parte, José Manuel Sierra explicó que su obra es una cerámica de alta temperatura y resistencia, “modelada a mano, con la cara más pulida y el resto más esbozado”.

Alejandro Risso fue un destacado comerciante genovés del siglo XIX asentado entre Cádiz y Chiclana, reconocido por poseer una importante casa principal (Palacete de Risso) en la actual calle Constitución, sede hoy del Ayuntamiento. Fue un personaje asimilado a la sociedad local, conocido por sus negocios y posición. Su legado destaca la importancia de los comerciantes extranjeros en el desarrollo de Chiclana.