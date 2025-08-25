Inaugurada en Chiclana la escultura ‘Mariposa Efímera’

El alcalde de la ciudad, José María Román, inauguró hoy la escultura ‘Mariposa Efímera’, en la Plaza de España, un acto en el que estuvo acompañado por las delegadas, Ana González y Manuela Pérez; por el delegado, Jose Vera; por el autor de la obra, Eduardo Martínez, y por integrantes de la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento y de la Delegación de Medio Ambiente.

Esta obra ha sido donada por Eduardo Martínez a la ciudad de Chiclana, a raíz de su exposición ‘Eternamente efímero’ en el año 2013. ‘Mariposa efímera’ representa la imagen de una mujer que avanza, con la mirada baja, contemplando una mariposa que, posada en el extremo de los dedos de sus pies, está a punto de emprender el vuelo. De esta forma, presenta una influencia impresionista notable en su tratamiento formal, lo que añade un elemento de singularidad a la obra.

José María Román explicó que es un paso más en el objetivo marcado hace años de hacer de Chiclana una ciudad más bonita. En concreto, “sirve para darle fuerza a esta plaza, con una actuación especial, singular y muy atractiva”, declaró para agradecer “la generosa donación de Eduardo Martínez a la ciudad “y el trabajo de todas las personas que lo han hecho posible.

Además, subrayó que ahora “encontramos un lugar amable, acomodado para poder sentarse y disfrutar del espacio”.

Por su parte, el autor dio las gracias al alcalde “por su empeño por llevar la cultura a la calle, porque no hay lugar para la tristeza en una ciudad que sirve de museo”.

Hay que recodar que la escultura ‘Mariposa Efímera’ forma parte del proyecto que se ha desarrollado en la Plaza de España para la reordenación de este céntrico espacio. Se trata de la creación de un gran eje longitudinal vertebrador entre los dos extremos de la plaza, es decir, la zona del puente de Los Remedios y la calle La Fuente, que se ve reforzada por dos zonas verdes, que incluye nueva vegetación. Además, en el centro se ha ubicado la escultura, así como una lámina de agua que actúa como espejo para la imagen de la mujer, y una lámina vegetal en diferentes plataformas y apoyadas con iluminación especial para cada elemento.