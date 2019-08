Un gran futuro y un ambiguo presente

Los patinetes eléctricos son ya una realidad en muchos puntos de España. Las grandes urbes cuentan con numerosos vehículos de este tipo circulando por sus avenidas. Sin embargo, la llegada de estos nuevos artilugios, que pretenden competir a largo plazo con los vehículos tradicionales (son más económicos, fáciles de estacionar y cuidan el medioambiente al no consumir combustible) ha generado polémica.

Y es que no hay una ley clara al respecto para circular con el patinete por las ciudades y esto ha provocado que en Cádiz se actualice la ordenanza municipal para dar cabida a los patinetes y demás vehículos de movilidad personal, muestra inequívoca de que este transporte está ya muy presente en el día a día.

En Chiclana, sin embargo, parece que a los patinetes les cuesta algo más encontrar su ubicación. Adrián Odriozola, responsable de la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Cádiz (AMPEC), explica que “en esta ciudad hay pocos usuarios todavía por la extensión del territorio; las largas distancias hacen que el aparato pierda algo de utilidad”, afirma. No obstante, también indica que “la mayoría de usuarios circulan por el carril bici de la zona de la playa”, si bien el centro todavía no está poblado de estos instrumentos que abundan en las capitales de provincia.

Además, apunta también que están en conversaciones con el Ayuntamiento para establecer una ordenanza municipal que se ajuste y no deje dudas a los usuarios de los patinetes: “Ahora mismo, hay ciudades cuyas leyes no son nada claras y, sobre todo, resultan muy ambiguas, ya que clasifican a estos vehículos como si fueran quads o patinetes de gasolina, transportes que se pusieron de moda durante la pasada década y causaron grandes problemas”.

A este respecto, José Meléndez, usuario de un patinete en Chiclana, tiene claro que “lo importante es no ir haciendo el cafre independientemente de por dónde vayas”. Y es que, tal y como indica el delegado municipal de Tráfico del Ayuntamiento, José Vera, “a falta de una regulación unitaria para todo el territorio, y mientras actualizamos nuestra ordenanza de circulación, se vienen aplicando las recomendaciones e instrucciones remite la Federación Española de Municipios y Provincias a todo el territorio nacional”. Estas recomendaciones hacen que el patinete “solo pueda circular por el carril bici”.

La ordenanza municipal será actualizada para tener en cuenta a los patinetes eléctricos

En este sentido, Meléndez sigue la misma línea: “Siempre suelo circular entre la Rana Verde, Los Gallos y Carboneros que sí que cuentan con carril bici; cuando salgo de ahí intento no pisar la acera y alguna vez he llegado incluso a plegar el patín para evitar problemas con peatones”.

Este tipo de conductas ha provocado que no haya ningún tipo de inconveniente con la Policía. “En varias ocasiones me he cruzado con ellos y, aunque la ordenanza acerca del patín es un poco ambigua, lo cierto es que al no estar causando problemas, no me han dicho nada”, confirma.

Meléndez aprovecha para resaltar la curiosidad de los chiclaneros por este aparato. “Esta ciudad está bastante habituada a la bici, pero sí que es cierto que noto que la gente me mira y alguno me pregunta si merece la pena adquirir uno para realizar sus desplazamientos”, apunta.

Por este motivo, parece que el patinete puede ser un elemento a tener en cuenta en el futuro de Chiclana. Desde la AMPEC señalan que la media de estos transporte es de unos 100 por localidad y dejan claro que “el 80 o el 90% de los usuarios se encuentra entre los 20 y los 40 años”, una edad joven y que invita al optimismo en la asociación.

Además, ya han dialogado con el Ayuntamiento para “establecer contactos y llegar a acuerdos sobre la ordenanza municipal” que, tal y como deja entrever el responsable de área del Consistorio, será revisada próximamente. Quién sabe si este será el impulso necesario para el aterrizaje definitivo del patinete a orillas del Río Irio...