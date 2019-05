Nazaret Natera es objeto de un reconocimiento municipal

Nazaret Natera, artista chiclanera que ha tomado parte en el concurso de televisión 'Got Talent', terminando tercera, ha sido objeto de una recepción oficial por parte del alcalde, José María Román, y del delegado de Juventud, José Alberto Cruz, acto en el que también han estado sus padres, Ana Calvente y Antonio Natera.

Durante el encuentro, el regidor alabó las actuaciones de Nazaret en el programa, mientras que la artista reconoció que "no me esperaba llegar a emocionar tanto" y dejó claro que "me gustaría llevar el nombre de Chiclana a lo más alto".