Las fronteras del agua

Joaquín Páez, delegado municipal de Medio Ambiente y Playas de Chiclana; Antonio Jesús Gómez Salazar, director de Área de Negocio de CaixaBank en Chiclana-La Janda; y Mar Díez, delegada en Cádiz de la Fundación Cajasol, han presentado la nueva exposición ¡H2Oh! Los secretos del agua de tu ciudad.

Esta muestra, comisariada por Sergi Romeu, se estructura en tres grandes ámbitos: "Agua, elixir de la vida", "Agua en la ciudad" y "Agua sostenible". Se trata de una muestra itinerante que pretende concienciar sobre el uso de este recurso tan preciado y, a su vez, tan escaso.

Así, hasta el próximo 24 de julio chiclaneros y visitantes podrán disfrutar de esta exposición en las instalaciones ubicadas en la plaza del Bicentenario de la Batalla de Chiclana, situada en la primera pista junto al punto de información turística.

Según informan los organizadores en un comunicado, reflexionar sobre los grandes desafíos tecnológicos, económicos y medioambientales que conlleva un gesto aparentemente tan sencillo como abrir un grifo en casa y que salga agua potable es uno de los objetivos de esta exposición, basada en distintos elementos museográficos singulares, desde piezas reales hasta interactivos multimedia de última generación.

Además, en la exposición también se puede descubrir por qué se dice que el agua es el 'elixir de la vida', cuál es el peso en agua del visitante que desee saberlo o a qué se destina la mayor parte del agua dulce, entre otras cosas.

Igualmente, se recuerda que el agua es un recurso limitado y que la cantidad de agua presente en el planeta no ha variado en millones de años. En este sentido, indican que el progresivo crecimiento de la población mundial supone una demanda de agua cada vez mayor y por tanto, el reto consiste en cubrir las necesidades de provisión de la población de forma sostenible y, al mismo tiempo, completar el ciclo devolviendo el agua al medio natural en las mejores condiciones posibles.

Antonio Jesús Gómez Salazar ha agradecido al Gobierno municipal "las enormes facilidades que desde el primer momento nos dieron para que pudiéramos instar esta exposición", añadiendo que es la primera vez "que llevamos a cabo esta exposición en Andalucía y creemos que el enclave es el mejor posible, junto a la magnífica playa de La Barrosa", ha comentado el director de Área de Negocio de CaixaBank en Chiclana-La Janda, quien ha recordado "el compromiso de la Obra Social La Caixa con Chiclana".

Por otro lado, Mar Díez ha destacado que "para la Fundación Cajasol es un honor impulsar iniciativas que promuevan la sostenibilidad de los recursos naturales. Dos días después de la exposición sobre el Ártico, que hemos puesto en marcha en Sanlúcar, llevamos a cabo esta muestra sobre el agua, en la que pretendemos que la ciudadanía reflexione sobre el uso sostenible del agua".

Asimismo, Sergi Romeu ha indicado que "el agua es importante para la vida y no somos conscientes de ello, ya que no sabemos que una de cada cinco personas no disponen de ella como podemos conocer. También desconocemos qué hay más allá del grifo y queremos exponerlo en esta muestra".

Por su lado, Joaquín Páez subrayó que desde la Delegación de Medio Ambiente y Chiclana Natural "estamos muy satisfechos porque sabemos que esta exposición va a servir para que los chiclaneros conozcan lo que hacen cuando abren un grifo, ya que no somos conscientes de cómo funciona la red de abastecimiento de la ciudad".

En esta línea, explicó que el agua parece muy abundante, "pero solamente disponemos del 0,016 por ciento del total de agua que hay", ha explicado Páez, quien ha recordado que "no hay ninguna sociedad que se haya desarrollado al margen del agua. "Desgraciadamente hay casi mil millones de personas que no saben qué es un grifo, por lo que esta exposición intenta concienciar la importancia del uso racional del agua para el desarrollo humano".