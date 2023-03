40 alumnos finalizan los cursos de prevención de riesgos laborales para electricidad y trabajos en altura

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió el acto de entrega de diplomas de los cursos de Prevención de Riesgos Laborales para Electricidad, Montaje y Mantenimiento de instalaciones de alta tensión y baja tensión y de capacitación para trabajos en altura, que se han llevado a cabo estas dos últimas semanas en las instalaciones del IES Pablo Ruiz Picasso. Un acto, que se celebró en el Salón de Plenos y que también ha contado con la presencia de la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela; el profesor del Ciclo de Electricidad del IES Pablo Ruiz Picaso, Antonio Cerezo; y la directora de la Agencia Laboral Group en Chiclana, María José Fernández.

En total han sido 40 las personas que han superado este curso, cuyo objetivo es la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), adquiriendo los conocimientos necesarios para la aplicación de técnicas seguras en los trabajos de electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones de alta tensión y baja tensión. Además, ha formado en materia de prevención de riesgos laborales para trabajos en altura, en función de las medidas preventivas previstas en el Real Decreto 2177/2004, para cada uno de los medios auxiliares que se emplean en este tipo de trabajos.

Hay que resaltar que las clases de cada uno de los cursos han tenido una duración 26 horas lectivas presenciales, distribuidas del siguiente modo: 14 horas serán comunes y teóricas en prevención, seis horas específicas y teóricas en electricidad y seis horas de trabajos en altura, de las cuales dos horas serán teóricas y cuatro prácticas. Además, el alumnado que ha superado el curso con la calificación de APTO ha recibido dos diplomas, uno homologado por FLC de 20 horas, en la especialidad de electricidad, y el otro homologado por el Servicio de Prevención Ajeno Laboral RISK, de seis horas de capacitación de trabajos en altura.

“Agradecer al equipo docente y directivo del IES Pablo Ruiz Picasso, con el que venimos colaborando desde hace muchos años y, en este caso, con este curso de prevención de riesgos laborales para facilitar la salida laboral de las personas”, expresó el alcalde, quien ha recordado los cursos de formación en materia de soldadura y mecanizado, así como salvamento y socorrismo, hostelería, etcétera… “Estamos hablando de cursos útiles, porque abordamos profesiones muy demandadas en Chiclana”, incidió José María Román.

Por su parte, Antonio Cerezo destacó que “los cursos van encaminados en la demanda que nos pedían las empresas a la hora de las prácticas que realizan los alumnos”. “Y es que las empresas tenían la dificultad de que no podían enviar a los alumnos en prácticas a muchas obras precisamente porque se le exigía este curso de prevención en riesgos laborales”, comentó el profesor de Electricidad del IES Pablo Ruiz Picasso, quien añadió que, “gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana tras una conversación con el alcalde y la delegada de Fomento, hemos podido llevar a cabo este curso”. “Además, lo bueno que tiene este curso es que no tiene caducidad, pero no obstante, si el alcalde es reelegido, que espero que sí, podamos seguir avanzando en estos cursos de prevención”, concluyó.