El Museo de Chiclana acoge la exposición ‘El Museo Oculto I. Colección GH 40’

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, y el coleccionista que ha prestado sus obras, Juan Antonio Lobato, han presentado la exposición ‘El Museo Oculto I. Colección GH 40’, que estará abierta al abierta al público en el Museo de Chiclana hasta el próximo 8 de diciembre. Desde el conocimiento que en el Museo de Chiclana se tenía de la presencia de relevantes obras de arte en colecciones privadas, surgió la idea de, con la colaboración de sus respectivos coleccionistas, sacar a luz esas obras que difícilmente ven la luz y llegan, para disfrute de éste, al gran público.

Así surge la iniciativa ‘El Museo Oculto’, proyecto que arranca con esta primera exposición y que se quiere de largo recorrido, pues son muchas las colecciones de interés que podrían, año tras año, ocupar las salas del Museo de Chiclana. Esta primera entrega acoge, bajo el título ‘Colección GH 40’, una muestra pequeña pero representativa de la gran colección que, en torno a la galería isleña, ha ido configurando con conocimiento y afinado criterio Juan Antonio Lobato. Artista plástico cuya obra se haya presente en el Museo gracias a una donación que realizó hace unos años, una de las primeras donaciones realizadas a esta entidad.

“Si no fuera de esta forma, no hubiera sido posible visibilizar las colecciones privadas de distintos artistas de la zona y a las que no tenemos acceso la mayoría de las personas”, ha indicado Susana Rivas, quien ha recalcado que “entre otras obras, podremos disfrutar de algunas de artistas de Chiclana como Antonio Vela o José Luis Díaz de la Torre”. “Así pues, animar a la ciudadanía a disfrutar de esta muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 8 de diciembre”, ha expresado.

Por su parte, Juan Antonio Lobato, ha indicado que “es la primera vez que sale la exposición de San Fernando”. “Con el paso de los años, he hecho grandes amigos aquí en Chiclana, entre ellos, Jesús Romero, que tuvo la magnífica idea de sacar a la calle muestras privadas para el disfrute de toda la ciudadanía”, ha comentado el artista y responsable de la exposición, quien ha aclarado que “no ha sido fácil hacer la selección y quiero agradecer a Jesús su ayuda. No obstante, creo que es una selección bastante amplia como para hacer ver a la gente los distintos tipos de obras que forman las colecciones”.

Juan Antonio Lobato ha querido dar especial presencia a obras de artistas chiclaneros o estrechamente vinculados con Chiclana, como son los casos del mismo Lobato, que posee en la ciudad domicilio y estudio, como Antonio Vela, José Luis Díaz de la Torre, Ricardo Galán Urréjola, Paloma García ‘Rufus’, Eduardo Martínez o la jovencísima Daniela Martínez. Además de estos nombres, otros nombres relevantes de la provincia completan una muestra de especial interés para cualquier persona amante del arte: Federico Godoy, Damis y Cortés, Brugada y Panizo, Lolo Pavón, Manuel Caballero, Hassan Benssiamar, Diego Gadir, Antonio Mota, Fernando Rubio, Micheline Van Der Heijden, Eduardo Naranjo, Antonio Saura, Antoni Tapies o Gardillo, entre otros.