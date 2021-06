La Fundación Vipren presenta en Chiclana una nueva exposición virtual, ‘La ciudad entre líneas’

La delegada municipal de Presidencia y portavoz del gobierno local, Cándida Verdier, ha inaugurado la exposición de fotografías ‘La ciudad entre líneas’ de Paco Abad, una muestra virtual que ya se puede visitar a través de la página web de la Fundación Vipren (www.fundacionvipren.com). En dicho acto también han estado presentes el autor de la muestra, Paco Abad, y el presidente de la Fundación, Miguel González.

Esta muestra conlleva un concepto muy diferente a la anterior exposición del artista, en la que la protagonista es la geometría en la ciudad. Es por tanto la ciudad, cualquier ciudad, vista desde una perspectiva muy personal. Las líneas, las curvas, las formaciones poligonales, los elementos rítmicos forman parte de esta colección donde también el factor humano tiene su protagonismo velada o explícitamente.

El espectador podrá captar escenas de ciudades como Chiclana, Sevilla, Oporto, Faro, Barcelona... Escenas de una aparente simplicidad porque, aunque en algunas de las imágenes las líneas sean las protagonistas principales, la formas en que se encuadran estas líneas y lo que pueden significar estos encuadres y otros elementos no son tan simples. Sin olvidar el revelado en blanco y negro que el autor utiliza como potenciador del sabor de esta geometría urbana.

“Paco Abad lleva 30 años trabajando en todo lo relacionado con lo audiovisual y hoy nos trae esta exposición de fotografías, en la que podemos ver otra perspectiva de la ciudad, basada en la geometría”, ha indicado Cándida Verdier, quien ha resaltado que, “como consecuencia del COVID-19, podemos disfrutar de este tipo de exposiciones virtuales con imágenes en las que su cámara reflejan lo que no solemos ver normalmente”. “Darle la enhorabuena a Paco en nombre del alcalde porque ha sabido reflejar visiones que no vemos normalmente y a la Fundación Vipren por su vuelta a la normalidad y seguir apostando por la cultura en Chiclana”, ha manifestado.

Por su parte, Paco Abad ha indicado que “hace un tiempo, Miguel me llamó para hacer esta exposición, tras la que tuvimos en 2011, y al principio no tuve muy claro qué es lo que quería hacer. Pero haciendo un trabajo para el Ayuntamiento, salieron algunas fotografías muy interesantes y pensé en retomar la geometría urbana, por lo que me puse a buscar material antiguo y me di cuenta de que tenía fotografías desde 1993”. “Agradecer a la Fundación Vipren y al Ayuntamiento de Chiclana por la oportunidad de exponer esta muestra de fotografías”, ha expresado.

Finalmente, Miguel González ha resaltado “el magnífico trabajo de Paco Abad” y ha recordado que “allá por 2011 Paco presentó la exposición ‘Érase una vez’ y hoy nos trae esta muestra de fotografías en blanco y negro de ciudades españolas y de otros países de Europa”. “Lo virtual ha venido para quedarse y, aunque hagamos exposiciones en sala una vez pase el tema de COVID-19, dada la cantidad de personas que visitan la web seguiremos con esta iniciativa”, ha incidido.