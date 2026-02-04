Desaparece el riesgo de desbordamiento del río Iro en Chiclana

La probabilidad de que el río Iro se desborde a su paso por Chiclana, como consecuencia de la borrasca Leonardo, ha desaparecido prácticamente en las últimas horas, según han apuntado fuentes municipales. Aunque en un primer momento el mapa de zonas inundables manejaba un escenario con una peligrosidad del 82% en torno a las cuatro de la madrugada, coincidiendo con la pleamar, esto no ha sucedido, debido a la ausencia de lluvias significativas en Medina Sidonia, explican.

Asimismo, estas mismas fuentes han confirmado que, de cara a la nueva pleamar, prevista para las 17.00 horas, no existe temor alguno a que se produzcan incidencias, manteniéndose el cauce del río dentro de parámetros normales. Desde el Ayuntamiento, se insiste en que la situación en torno al Iro está controlada y se mantiene un seguimiento preventivo, aunque sin que exista alarma en estos momentos.

Por otra parte, en el municipio, el temporal ha provocado caídas de pinos y ramas, que han afectado a cerramientos de viviendas y a algún vehículo estacionado, en una noche marcada por fuertes rachas de viento y precipitaciones.

Las previsiones para la jornada de hoy no incluyen lluvias significativas y todo indica que la intensidad del viento irá disminuyendo progresivamente a lo largo del día.