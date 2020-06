Una campaña informativa recordará la normativa frente al coronavirus para evitar rebrotes

El alcalde de Chiclana, José María Román, y los delegados municipales de Playas, Turismo, Juventud y Policía Local han mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Canu, así como con el representante de las empresas de los servicios de limpieza viaria y recogida de basura, Sergio Flores, el coordinador de Cruz Roja Española en Chiclana, José Antonio Rodríguez Santana, el jefe de la Policía Local, Juan Carlos Castro, y el coordinador de Protección Civil, Rafael Calvente, así como con técnicos municipales, con el objetivo de abordar nuevas campañas de concienciación y prevención sobre la COVID-19 de cara a la llegada de la nueva normalidad este domingo y a la temporada estival.

En dicho encuentro, el regidor chiclanero ha hecho especial hincapié en que “el virus sigue ahí y no podemos bajar la guardia, para evitar nuevos rebrotes como ha sucedido en Alemania, China o en un hospital del País Vasco estos últimos días”. “Por ello, debemos seguir insistiendo en el uso obligatorio de mascarillas y en el distanciamiento social para evitar nuevos contagios, más aún ahora que comienza la temporada turística y se prevé la llegada de miles de turistas a Chiclana”, ha incidido José María Román, quien ha indicado que “vamos a reforzar las campañas informativas, no solo a través de prensa, sino también con cartelería, folletos, a través de de los propios voluntarios de Protección Civil y de la megafonía de las playas”.

Por ello, en los próximos días se llevará a cabo el reparto de cartelería informativa sobre la normativa de seguridad, uso de mascarillas y distanciamiento social entre los establecimientos hosteleros, comercios y empresas, tanto del casco urbano como de la zona de la playa, así como dos tipos de folletos informativos, uno general sobre medidas contra la COVID-19 y otro más específico de normativa en playas y uso de la aplicación 'Playas APP Chiclana' por parte de los bañistas. “Además, hemos acordado que, durante los momentos de pleamar en los que haya una alta afluencia de personas, se anunciará por megafonía el cierre del paseo por la orilla de la playa”, ha indicado.

Las medidas también se reforzarán en determinados enclaves como el Mercado de Abastos

“Debemos insistir en que, pese a la llegada de la nueva normalidad, el virus sigue ahí y que debemos seguir manteniendo el distanciamiento social”, ha insistido el regidor chiclanero, quien ha añadido que “se seguirán baldeando calles y zonas de gran tránsito de personas como el paseo marítimo, distintas bajadas a la zona de la playa y espacios comerciales y hosteleros de la costa”. “Y, en cuanto al mercado de abastos, tomaremos nuevas medidas como señalizaciones horizontales frente a los puestos, para evitar que el cliente se acerque excesivamente a los productos”, ha añadido.

Finalmente, el alcalde ha reiterado que “todas las medidas que se lleven a cabo para evitar nuevos rebrotes serán pocas y, si queremos tener un verano tranquilo, debemos extremar las medidas de seguridad”. “No podemos relajarnos y pensar que ya no hay virus, porque no es así”, ha expresado José María Román, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que “continúe actuando como hasta ahora y no se relaje. Hasta que no haya una vacuna debemos seguir conviviendo con el virus y, por tanto, tomando las medidas oportunas”.