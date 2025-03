Un conductor de Chiclana dice a la policía que no se parece a la foto del carnet de conducir por los tatuajes y una rinoplastia

Los controles policiales de cualquier tipo (ya sea drogas, alcohol, conducción,...) suelen sacar la inventiva más desquiciante en aquellas personas que a todas luces han cometido una falta o delito que no terminan de reconocer, ya sea por intentar evitar la multa o porque las circunstancias en las que se encuentra en el momento de 'pillarlo in fraganti' no sean las más adecuadas. En el lado contrario, los propios agentes de la Policía, Nacional o Local, o la Guardia Civil seguro que guardan anécdotas de explicaciones inverosímiles de algunos de estos infractores.

Uno de estos razonamientos poco razonable lo han escuchado agentes de la Policía Local de Algeciras, que detuvieron al conductor de un vehículo como presunto autor de un delito de falsedad documental y otro contra la seguridad vial, ya que se identificó con documentos que pertenecían a otra persona.

El conductor primero intentó escapar

Los hechos se produjeron cuando una patrulla del cuerpo observó cómo en la calle Trafalgar de esta localidad un turismo Audi RS3 Sportback, un modelo que cuenta con un motor de casi 400 caballos de potencia y con matrícula italiana, realizó una maniobra evasiva para tratar de escapar de unos agentes que previamente le habían dado la señal para que se parara.

Tras solicitar el apoyo de otra unidad, lograron interceptar el coche a la altura de la calle Ojo del Muelle, en la avenida Virgen del Carmen. Al serle requerida la documentación es cuando comienza el episodio cómico.

El conductor, que desprendía un fuerte olor a alcohol, entregó un DNI y un permiso de conducir a nombre de una persona domiciliada en Madrid. Aunque los agentes le preguntaron en varias ocasiones si la documentación le pertenecía, el detenido respondía sistemáticamente que sí. Los policías, que se habían percatado de que las fotografías de los documentos presentados no se correspondían con la imagen de este individuo, recibieron una explicación cuanto menos insólita cuando le pusieron de manifiesto esta realidad: el conductor llegó a decir que los tatuajes que lucía en su cuello y cara se los había realizado hacia pocos meses, y que también se había sometido a una operación de rinoplastia. Además, alegaba no recordar la dirección exacta de su domicilio en Madrid.

Dado su estado de nerviosismo y las incoherencias en su relato, los funcionarios decidieron trasladarlo a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para su identificación plena, momento en el que esta persona reconoce de forma voluntaria que los documentos no son suyos y que los usa de forma fraudulenta.

Por todo ello se procedió a la detención de quien finalmente resultó ser C.P.M., de 21 años de edad, domiciliado en Chiclana de la Frontera, y a quien le constan varios antecedentes policiales por distintos delitos.

Se da la circunstancia de que el detenido, que dio positivo en la prueba de alcoholemia, carecía de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca. El turismo, propiedad de una empresa de alquiler de coches ubicada en Ibiza, fue retirado por la Policía Local y trasladado al depósito municipal de vehículos.