Ayuntamiento y centros educativos de Chiclana conmemoran el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz

El Ayuntamiento de Chiclana, junto con los centros educativos de Chiclana, conmemoran, un año más, el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. Así, pese a que este año no podrá llevarse a cabo la tradicional marcha multitudinaria por motivos de la pandemia provocada por el Covid-19, no obstante ni los centros educativos ni el Consistorio chiclanero han querido pasar de largo una fecha tan señalada en el calendario escolar.

Es por ello que los centros escolares se han adaptado a la realidad actual, promoviendo la celebración de este día en las aulas y en espacios de los propios centros educativos, siguiendo las recomendaciones de aforo reducido y distanciamiento. Son muchas las actividades que se han promovido en los colegios e institutos de la ciudad para fomentar una educación basada en la paz, la no violencia, la solidaridad y en definitiva el respeto de los Derechos Humanos, siendo algunas de las dinámicas llevadas a cabo por la población escolar talleres, lectura de manifiestos, vídeos, coreografías musicales… todas ellas encaminadas a hacer reflexionar sobre la importancia de la paz y la necesidad de construir un mundo más justo e igualitario.

En este sentido, los delegados municipales de Cooperación Internacional y Educación, Cándida Verdier y José Alberto Cruz, respectivamente, han asistido al acto con motivo del Día de la Paz que se ha desarrollado en la jornada de este lunes en el IES Poeta García Gutiérrez. Una actividad, que se suma a las que llevan a cabo los distintos centros educativos de Chiclana y que se reflejarán en un video que elaborará por el propio Ayuntamiento.

“Desde el Ayuntamiento de Chiclana venimos asumiendo nuestro compromiso en la tarea de concienciación sobre la cultura de paz a la comunidad educativa. Por ello, consciente de la importante función que tiene todo lo visual y las imágenes en el aprendizaje del alumnado, se ha colocado en los centros educativos solicitantes una pancarta de grandes dimensiones que muestra diversas simbologías del día de la paz, la diversidad, la multiculturalidad y la igualdad entre mujeres y hombres”, ha indicado Cándida Verdier, quien ha recordado la célebre frase de Mahatma Gandhi “Si hemos de alcanzar la verdadera paz en el mundo, tendremos que empezar con los niños”. “Por ello, consideramos fundamental y necesario la importante labor de educar y sensibilizar a la población escolar, recordando que la paz es un pilar imprescindible para conseguir el progreso de la humanidad”, ha recalcado.

Asimismo, Verdier ha lamentado que “desgraciadamente celebrar este día nos trae recuerdos de hace muy poco tiempo, porque hace tan solo una semana Rusia quería declararle la guerra a Ucrania, lo que ha hecho intervenir a la Unión Europea y a Estados Unidos”. “Así, queremos transmitirle a los niños la importancia de no hacer uso de la violencia y de respetar los Derechos Humanos”, ha incidido.