Cierran parques e instalaciones deportivas en Chiclana a causa de la borrasca
La ciudad está en alerta naranja
El Ayuntamiento aconseja evitar salidas innecesarias
El viento derriba un cartel publicitario de grandes dimensiones en la entrada a Chiclana
Debido a la previsión de fuertes vientos durante la jornada de hoy, miércoles 28 de enero, en la que se ha activado la alerta naranja en Chiclana, el Ayuntamiento, al igual que hizo ayer, ha decidido cerrar las instalaciones deportivas al aire libre y parque públicos.
Asimismo, aconseja evitar salidas innecesarias y ante cualquier emergencia contactar con el 112.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
“Fumar no solo daña el pulmón: también causa cáncer de vejiga”
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas