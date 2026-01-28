Temporal
Suspendida la jornada lectiva presencial en 15 municipios de la Sierra de Cádiz

Cierran parques e instalaciones deportivas en Chiclana a causa de la borrasca

La ciudad está en alerta naranja

El Ayuntamiento aconseja evitar salidas innecesarias

El viento derriba un cartel publicitario de grandes dimensiones en la entrada a Chiclana

Incidencia ocurrida ayer.
Incidencia ocurrida ayer.

Debido a la previsión de fuertes vientos durante la jornada de hoy, miércoles 28 de enero, en la que se ha activado la alerta naranja en Chiclana, el Ayuntamiento, al igual que hizo ayer, ha decidido cerrar las instalaciones deportivas al aire libre y parque públicos.

Asimismo, aconseja evitar salidas innecesarias y ante cualquier emergencia contactar con el 112.

También te puede interesar

Lo último

stats