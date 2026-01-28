Cierran parques e instalaciones deportivas en Chiclana a causa de la borrasca

Debido a la previsión de fuertes vientos durante la jornada de hoy, miércoles 28 de enero, en la que se ha activado la alerta naranja en Chiclana, el Ayuntamiento, al igual que hizo ayer, ha decidido cerrar las instalaciones deportivas al aire libre y parque públicos.

Asimismo, aconseja evitar salidas innecesarias y ante cualquier emergencia contactar con el 112.