El viento derriba un cartel publicitario en la entrada a Chiclana

Las fuertes ráfagas de viento han derribado esta mañana en Chiclana un cartel publicitario de grandes dimensiones del restaurante Popeyes, situado en la Avenida de los Descubrimientos. La estructura ha caído sobre esta vía de entrada al municipio, obstaculizando el denso tráfico que normalmente registra dicho vial.

De inmediato, hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Local de Chiclana, que han cortado la avenida y están desviando los vehículos por detrás del supermercado Mercadona.

En estos momentos, se espera la llegada de efectivos del Consorcio Provincia del Bomberos, que se encargarán de retirar el cartel.