El Ayuntamiento de Chiclana cierra parques y pistas deportivas al aire libre por el temporal
La AEMET activa el aviso amarillo en el litoral
Se esperan rachas de viento entre los 80 y los 90 kilómetros por hora
La borrasca Joseph hace que Aemet eleve en Cádiz a naranja el aviso por lluvias y mantenga el amarillo por viento: se esperan hasta 100 litros/metro cuadrado y rachas de 90 km/h
El Ayuntamiento de Chiclana ha informado que hoy los parques públicos y las instalaciones deportivas al aire libre de la ciudad permanecerán cerrados, con motivo del temporal de viento y lluvia provocado por el paso de la borrasca Joseph.
Hay que recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para esta jornada el aviso amarillo para todo el litoral gaditano, que registrará rachas de viento que podrían rondar entre los 80 y los 90 kilómetros por hora.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
“Fumar no solo daña el pulmón: también causa cáncer de vejiga”
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas