El Ayuntamiento de Chiclana cierra parques y pistas deportivas al aire libre por el temporal

El Ayuntamiento de Chiclana ha informado que hoy los parques públicos y las instalaciones deportivas al aire libre de la ciudad permanecerán cerrados, con motivo del temporal de viento y lluvia provocado por el paso de la borrasca Joseph.

Hay que recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para esta jornada el aviso amarillo para todo el litoral gaditano, que registrará rachas de viento que podrían rondar entre los 80 y los 90 kilómetros por hora.