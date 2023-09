Una chiclanera resulta elegida Miss Cádiz

La Plaza del Faro, de Barbate, fue el escenario hace unos días de la elección de Miss Grand Cádiz 2023, un certamen al que se presentaron 27 candidatas y que ganó la chiclanera Milene Mayo, de 19 años de edad, quien competirá en Miss Grand España 2024 el próximo mes de junio.

Milene Mayo cursa actualmente un Grado en Derecho en Jerez, donde va a comenzar el segundo curso. En verano trabajó en el Restaurante Popeye, un negocio familiar para costear sus estudios. Nunca antes había pisado un escenario, ni había concursado en otro tipo de certamen, hasta que en mayo de este año decidió presentarse a Miss Grand Cádiz.

Desde un primer momento ha contado con el apoyo incondicional de su familia, pero sobre todo de su madre, quien fue la que la impulsó a que se presentará, “y la que me quitó todos los miedos que me surgieron”, señala Milene, quien se ha estado preparando para el certamen durante cinco meses, alternándolo con sus estudios. “Comencé a practicar cada día, y descubrí que me apasionaba este mundo y que iba a ir con todas mis fuerzas y ganas para traer esa corona hasta Chiclana y poder representar a Cádiz en el nacional”, añade la joven chiclanera.