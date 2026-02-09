Chiclana: Vox y PP piden un Pleno extraordinario sobre el convenio del Ciclo Integral del Agua

Los grupos municipales Vox y PP reclamaron recientemente la convocatoria de un Pleno extraordinario para que el alcalde, José María Román, informe a la Corporación Municipal sobre la vigencia, el grado de cumplimiento y la ejecución real del convenio firmado en 2005 entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para la gestión de los servicios públicos del ciclo integral del agua y la financiación de sus infraestructuras en el entorno de El Marquesado y Pago del Humo. Hay que recordar que este acuerdo, presupuestado en 47 millones de euros y con un plazo de vigencia de 25 años, sólo se ejecutó un tercio en La Rana Verde.

También piden que en esta sesión se ofrezca información detallada sobre la situación actual de los expedientes de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO).

Por último, el PP asegura que en esta iniciativa ambos partidos “instan al Gobierno de España a permitir el uso de fondos europeos para actuaciones de saneamiento, depuración y abastecimiento en municipios con alta dispersión residencial como Chiclana, y solicitan a la Junta que agilice la ampliación y modernización de las depuradoras de El Torno y La Barrosa”.

La demanda de este Pleno extraordinario, impulsada por Vox, se ha realizado de manera conjunta con el grupo municipal popular, “ya que para esta convocatoria es necesario el apoyo de, al menos, siete concejales”, explican desde la formación política que abandera dicha propuesta.

“Queremos arrinconar a José María Román en sus mentiras y que no le quede otra que dar explicaciones públicas sobre un convenio que él dejó morir. No podemos permitir que vaya reuniéndose con los vecinos de estas zonas y les engañe, cargando toda la culpa sobre los hombros de la Junta y diciendo que esta administración ha anulado un convenio del que el alcalde también es responsable”, asegura el portavoz municipal de Vox, Manuel Vela, para añadir que “del mismo modo, tampoco podemos tolerar que la única solución que el equipo de gobierno pone para contar con estos servicios sea forzar a los vecinos a pagar de sus bolsillos tanto las tuberías troncales como los planes especiales. Lógicamente, las familias están de acuerdo con pagar los planes especiales, pero no con tener que asumir de sus economías la incompetencia de Román”.

Por su parte, el PP asegura que también exige al Ayuntamiento que “aclare si va a aplicar el procedimiento de oficio previsto en la ordenanza municipal para facilitar la regularización de las viviendas en una zona donde ya existen infraestructuras públicas ejecutadas”.

Según su presidenta y portavoz municipal, Ascen Hita, “hay vecinos viviendo junto a tuberías y redes de saneamiento, pero sin poder conectarse legalmente. Eso no es normal. Lo único que pedimos es transparencia, gestión y soluciones”.

El Partido Popular revela también que la iniciativa incluye igualmente que el alcalde dé cuenta al Pleno del contenido de las reuniones mantenidas con la Junta de Andalucía, con un calendario de actuaciones y su impacto real para los vecinos afectados.

“Esto va de derechos básicos y de igualdad entre barrios. Queremos un Pleno para hablar claro y poner encima de la mesa soluciones concretas para los chiclaneros”, concluyó Ascen Hita.