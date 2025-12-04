Chiclana: La Junta da por extinguido el Convenio del Agua para Marquesado y Pago del Humo

La Junta de Andalucía ha dado por extinguido el Convenio para el Ciclo Integral del Agua para El Marquesado y Pago del Humo firmado con el Ayuntamiento de Chiclana en 2005, según informó hace unos días el secretario general del Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramiro Angulo, al alcalde, José María Román, en una reunión en la que también estuvieron presentes representantes de los vecinos de la zona afectada.

En concreto, Angulo comunicó que esta anulación se debe a un Decreto Ley aprobado en 2015 por el Gobierno Andaluz, que recogía que todos aquellos acuerdos que no tenían asignada partida presupuestaria, como ocurría con este, quedaban extinguidos.

José María Román dio a conocer esta respuesta a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Chiclana Norte y a representantes de diversas entidades y de los 25 grupos para los sistemas básicos que se han creado en El Marquesado norte en un encuentro que mantuvieron recientemente en la sede de la Asociación de Vecinos Los Balcones y sobre el que ha dado cuenta la mencionada entidad en una nota de prensa.

Ante estas circunstancias, el alcalde propuso a los asistentes la realización de un Plan Especial en toda la zona del Marquesado norte, que abarcaría todas aquellas parcelas con viviendas de más de seis años de edificación y sin expedientes disciplinario, tal como establece la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Según el comunicado de Chiclana Norte, este recordó a los vecinos que “es una oportunidad para que el diseminado pueda conseguir el tener en sus viviendas el agua y alcantarillado. Estamos en el mejor momento para que toméis conciencia de esta realidad”.

Además, explicó detalladamente cómo sería el proceso administrativo hasta alcanzar los servicios básico y el coste que podría suponer. Sobre este último asunto, declaró que, con el objeto de facilitar el pago, se ha aprobado una ordenanza fiscal que permite financiarlo en ocho años, a la vez que advirtió que en caso de que un propietario se niegue a conectarse, el Ayuntamiento lo haría de oficio y este tendría que abonar por vía ejecutiva el total de las obras más un 20% de recargo.

También quiso destacar que, en la medida en que el Ayuntamiento sea el promotor de este Plan Especial, “cobraría a final de las obras, cuando se conecten los servicios y los vecinos tengan agua en los grifos”.

Por último, Chiclana Norte relata en el comunicado que José María Román habló sobre el nuevo proyecto que contempla un depósito en la Pedrera, que distribuirá agua potable por diversas zonas, entre ellas, El Marquesado, y reiteró la importancia de “ir creando conciencia acerca de que el agua potable y el alcantarillado se pueden conseguir en El Marquesado norte de Chiclana con un Plan Especial”.