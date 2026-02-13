Chiclana ultima los preparativos para el inicio del Carnaval 2026

El delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz, visitó hoy la Carpa del Anfiteatro de la Alameda del Río, que está prácticamente lista para acoger desde mañana las actuaciones, degustaciones y actos que se desarrollarán para la celebración del Carnaval 2026. El edil confía en que los dos fines de semana de celebración salgan a pedir de boca y la ciudadanía pueda disfrutar de esta fiesta en la calle.

“Hemos realizado mejoras en esta zona de la Alameda, sobre todo en la zona de las carpas, pensando en la meteorología que hemos tenido en las últimas semanas, aunque todo hace indicar que el tiempo nos respetará este año”, reseñó destacando que “los elementos decorativos son totalmente novedosos”.

Programación del primer fin de semana

La programación dará inicio oficialmente mañana sábado 14 de febrero, a las 12.30 horas, con la muestra de tanguillos de Mari Casanova, Silva Peña, Carmen Peña y María José Peña, en la carpa del Anfiteatro de la Alameda; que a las 16.00 horas también acogerá la muestra de tanguillos de Javi Sánchez y Antonia Baro; a las 19.30 horas el XVI Encuentro de Bailes de Carnaval; a las 21.15 horas las actuaciones del cuarteto infantil de Chiclana ‘Te los cuento del revés’ y del coro infantil ‘La Perla de Cádiz’; y a las 23.00 horas la Fiesta de Carnaval con el DJ Álvaro Romey.

Además, en esta jornada se desarrollará la Menudá Popular, a partir de las 13.00 horas en la carretera de Medina 68, que cada año organiza la AVV Poeta Rafael Alberti.

El domingo 15, a partir de las 13.00 horas, se llevará a cabo el plato fuerte del primer fin de semana en la Carpa de la Alameda del Río con el Pregón del Carnaval, que en esta ocasión estará protagonizado por Julio Aragón Leira; continuando con la imposición de la Insignia del Carnaval, que en esta ocasión recaerá en José Manuel Parra Sánchez. Además, el público asistente podrá disfrutar de las actuaciones de agrupaciones chiclaneras como la comparsa infantil ‘Las Traviesas’, la chirigota ilegal ‘Los amos del mundo’, la comparsa infantil de Barbate ‘Las marmotas’ y la chirigota ‘Los que la tienen de mármol’.

Allí mismo, las personas asistentes podrán disfrutar de las distintas fiestas gastronómicas como las Papas Aliñás de de la Hermandad de Humildad y Paciencia, la Magretá de la Hermandad del Huerto, la Langostiná Popular de la Peña Carnavalesca Hombres del Campo, la Chicharroná de la Asociación Cultural Tatachín de la Frontera y la degustación de Pimientos Asados de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Punto Violeta

El Carnaval de Chiclana contará con un Punto Violeta de información y asesoramiento contra las agresiones sexistas. Este espacio estará a disposición de todas las personas en la zona de carga y descarga de la Plaza de España, frente a la Clínica Vitaldent, los dos sábados de Carnaval de 23.00 a 1.30 horas.

Se trata de un punto de sensibilización, información, asesoramiento, acompañamiento y atención, en su caso, de supuestos de agresiones sexistas que pudieran producirse durante la celebración de dicha fiesta.