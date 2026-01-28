Chiclana superó en 2025 los dos millones de pernoctaciones sin contar con el invierno

De marzo a octubre de 2025, los hoteles de Chiclana contabilizaron la llegada de 427.763 clientes, lo que significa que vinieron a la ciudad 20.232 turistas más, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 87.473 viajeros más en ocho meses que en los hoteles de Cádiz capital el año entero.

Un aumento que vino acompañado en Chiclana del crecimiento del empleo, que pasó de 2.858 personas contratadas de media cada mes en 2024 a los 3.009 de 2025.

El mes con más personas empleadas fue agosto con 3.786. La temporada arrancó en marzo con 752. Septiembre, julio, junio y mayo estuvieron por encima de los tres mil empleos en los hoteles. Octubre se aproximó a los tres mil y abril contabilizó 2.735 puestos de trabajo.

Todo en un contexto de alta reputación, porque los hoteles de Chiclana se convirtieron en agosto en los terceros más cotizados de España. Marbella, Estepona y Chiclana constituyen el trío líder de Andalucía, pero también de todo el país, como viene siendo habitual en los últimos años.

Los clientes llegaron a pagar en el mes estrella 263,55 euros de tarifa media diaria. A nivel provincial le siguió Tarifa con 193,58 euros. En ingresos por habitación el ranking se mantuvo. En este concepto, la cifra de Chiclana alcanzó los 240,81 euros de media diaria.

En 2025 se hospedaron en los hoteles de Chiclana 281.558 turistas residentes en España, 15.772 más que el año anterior. También creció el turismo internacional porque vinieron 146.205 viajeros, 4.460 más que en 2024.

Las pernoctaciones siguieron aumentando por encima del millón, tanto en lo que se refiere al turismo nacional como al extranjero. La suma de ambos reporta 2.040.823 pernoctaciones.

El turismo nacional sumó 1.030.114 noches de alojamiento y el extranjero 1.010.679 pernoctaciones. En ambos casos es un parámetro al alza si se compara con lo que ocurrió en 2024. El año pasado se cerró con 36.342 pernoctaciones más, 29.381 atribuibles a los clientes que viven en España y vinieron a Chiclana y 6.961 a los extranjeros que se decantaron por esta ciudad como lugar de vacaciones o de turismo de negocios.

Son los datos que se desprenden de la Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera que ha publicado el INE como cierre del año. Obvia los meses de invierno, desde noviembre a febrero, para preservar la información particular de los hoteles. Una premisa que el INE tiene que respetar es la confidencialidad de los datos empresariales y que requiere que haya un mínimo de hoteles abiertos por cada categoría para hacer una media y hacerlos públicos.