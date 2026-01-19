Chiclana: Amàre Beach Hotel Sancti Petri organiza un Talent Day para seleccionar a su plantilla

Ante su próxima apertura esta primavera, Amàre Beach Hotel Sancti Petri ha iniciado un proceso de selección para incorporar a su plantilla personal en áreas como Sala, Cocina, Recepción, Atención al Cliente, Pisos, SPA, Economato y Mantenimiento.

Con tal motivo, ha organizado para el próximo 17 de febrero un Talent Day, que tendrá lugar de 9.30 a 16.30 en el Centro de Iniciativas Juveniles Box. Las personas interesadas deben inscribirse previamente a través del siguiente enlace: https://jobs.grupoelfuerte.com/jobs/talent-day-amare-beach-hotel-sancti-petri o del QR del cartel anunciador que la compañía ha publicado en redes sociales.

Sobre este proceso, el establecimiento hotelero detalla que para participar la inscripción previa es obligatoria, no es necesario entregar CV en mano y las personas preseleccionadas recibirán un correo con la hora de asistencia.

Asimismo, dice ofrecer una política salarial competitiva, excelente clima laboral, planes de carrera y desarrollo interno, formación continua e impulso al talento y mejora de idiomas.

“El Hotel Amàre Beach Hotel Sancti Petri muy pronto abrirá sus puertas y queremos contar con los mejores profesionales para formar parte de nuestro equipo desde el inicio. En Amàre Hotels apostamos por entornos donde la excelencia, la innovación y la actitud marcan la diferencia”, aseguran en la convocatoria, para añadir que “creemos en una experiencia profesional diferente, basada en la confianza, el desarrollo y el crecimiento compartido”.

Esta oferta de empleo se suma a las que ya aparecen en su página web de segundos jefe de cocina, mantenimiento y recepción y subgobernante. Los expertos calculan que se crearán unos trescientos puestos de trabajo.

Amàre Sancti Petri, de cuatro estrellas superior que pertenece al Grupo Fuerte y tiene prevista su apertura para esta primavera, cuenta más de trescientas habitaciones, piscinas exteriores, rooftop con vistas al mar y un programa de actividades diseñado para un público que busca desconexión y exclusividad, según relata en su web.

Forma parte de la línea que la empresa malagueña, con más de sesenta años de experiencia en el sector, posee dedicada a alojamientos recomendados solo para adultos y que “presumen de unas ubicaciones inmejorables”. De tal forma que Chiclana se une con esta propuesta a los ubicados en el centro de Marbella y en la Cala de Bou, Sant Josep de sa Talaia (Ibiza).

Con este establecimiento, Novo Sancti Petri estrena un gran hotel 18 años después de la última apertura.