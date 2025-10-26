Novo Sancti Petri estrena en mayo de 2026 un gran hotel 18 años después de la última apertura

Una imagen del estado en el que actualmente se encuentran las obras.

A mediados de los años noventa, cuando el turismo en la provincia de Cádiz aún miraba con cierta timidez a los grandes destinos del Mediterráneo, Novo Sancti Petri se levantaba como una utopía. En torno a una playa inmensa y salvaje, las primeras grúas comenzaban a dibujar el esqueleto de lo que sería uno de los complejos hoteleros más reconocidos de España.

Hoy, casi dos décadas después de que el último gran hotel abriera sus puertas en este enclave, una Chiclana muy diferente a la de aquellos tiempos se muestra dispuesta a dar la bienvenida esta primavera a un nuevo alojamiento que viene reforzar la imagen ya consolidada de esta ciudad como un destino turístico plenamente maduro y reconocido por su calidad y atractivo.

Se trata de Amàre Sancti Petri, de cuatro estrellas superior perteneciente al Grupo Fuerte, que tiene previsto su apertura para el 1 de mayo del próximo año, según la página web de esta cadena.

Cualquiera que haya dado un paseo por la zona, habrá quedado asombrado por este complejo, dominado por un gran edificio blanco que se alza sobre una parcela de 40.000 metros cuadrados, situada entre los hoteles Aldiana Club Andalusien y el Palacio de Sancti Petri Gran Meliá y con acceso directo a la playa de La Barrosa. Sin duda, un proyecto de gran envergadura, que comenzó a construirse en abril de 2024 y que ha supuesto más de 30 millones de euros de inversión. Este forma parte de la línea que la empresa malagueña, con más de sesenta años de experiencia en el sector, posee dedicada a alojamientos recomendados solo para adultos y que “presumen de unas ubicaciones inmejorables”. De tal forma que Chiclana se une con esta propuesta a los ubicados en el centro de Marbella y en la Cala de Bou, Sant Josep de sa Talaia (Ibiza).

Infografía del establecimiento hotelero.

A pesar de que en estos precisos momentos aún se encuentra en fase de finalización -principalmente con parte de las zonas comunes y exteriores pendientes de remate-, la empresa ha decidido avanzar en su comercialización, posiblemente debido a las excelentes expectativas que proporciona el destino.

Será el 1 de mayo, como se ha apuntado anteriormente, cuando el Amàre Sancti Petri muestre todo su potencial, con sus piscinas exteriores, su rooftop con vistas al mar y su programa de actividades diseñado para un público que busca desconexión y exclusividad.

Su sitio web y también alguna plataforma online ya permiten reservar para esa fecha alguna de sus más de trescientas habitaciones.

Como ejemplo, señalar que durante esos primeros días de mayo dos personas pueden alojarse dos noches (estancia mínima) en una habitación estándar por 302,12 euros con desayuno incluido. No obstante, el precio varía notablemente en temporada alta, al igual que ocurre con el resto de hoteles, alcanzando los 855,54 euros por dos pernoctaciones del 24 al 26 de julio, también con desayuno.

Asimismo, de la información que aparece en su portal se desprende que Amáre Sancti Petri, en principio, acabará la temporada el 1 de noviembre.

Y al igual que ya permite reservas, el Grupo Fuerte ha iniciado la selección de su personal. En estos momentos oferta los puestos de jefe de economato, metre y jefe de mantenimiento. Fuentes del sector aseguran que se espera que poco a poco vayan lanzando el resto de empleos, hasta completar los trescientos puestos de trabajo que se calcula que se crearán con este nuevo establecimiento.

Otros proyectos

Amàre Sancti Petri es el hotel que más avanzado se encuentra de los tres grandes proyectos que renombradas cadenas tienen previsto abrir en esta urbanización.

Fuentes del Ayuntamiento aseguran que próximamente la Delegación de Urbanismo facilitará la licencia de obras para la construcción de un establecimiento de tres plantas y 400 habitaciones, que gestionará Hoteles Mediterráneo, una firma especializada en turismo familiar arraigada en la Comunidad Valenciana.

Concretamente, la parcela donde se situará este alojamiento se ubica entre Tecnotur y el hotel Ilunion Tartessus, cuenta con 58.675 metros cuadrados y 23.193 metros cuadrados de edificabilidad y fue adquirida en su momento por la sociedad Promotora Hotelera Guipuzcoana, impulsada por los dueños de Porcelanosa y Viajes Olympia.

La propuesta de Grupo Soluciones es la que se encuentra más rezagada. En principio, se sabe que tiene previsto invertir 100 millones de euros en un hotel de cinco estrellas gran lujo, con 350 habitaciones, de entre 57 y 83 metros cuadrados, ubicado en una parcela, junto al hoyo número 1 del campo de golf.

Según datos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, Chiclana cuenta en estos momentos con 33 establecimientos hoteleros, que corresponden a 11959 plazas, la mayor oferta de la provincia de Cádiz.

El alcalde se reunió recientemente con propietarios de hoteles.

Además, encabeza el ranking de personas trabajando en el sector turístico en la provincia, con 5.231 empleos, apunta el Atlas de Contribución Municipal del Turismo en España, publicado por la plataforma Exceltur.