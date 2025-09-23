Chiclana, el tercer destino turístico más cotizado de España en agosto

El Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge en sus Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero que la tarifa media diaria de las habitaciones de hotel en Chiclana se situó el mes pasado en 263,55 euros. Esta cifra sitúa a la ciudad por delante de destinos emblemáticos como San Sebastián (252 euros), Sitges (198,41 euros), Santander (191,89 euros) o Barcelona (167,38 euros) y solo por detrás de Marbella, que rozó los 400 euros y de Estepona, con una cifra similar.

Ya en julio, y según se incluía en el Índice de Precios e Indicadores de Rentabilidad que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) publicó a final de agosto, la ciudad disponía de la tarifa media más alta de la provincia de Cádiz en julio, con 219,75 euros y superaba con creces a la media de Andalucía, que alcanzó los 152,66 euros.

Volviendo a los datos del INE, cabe señalar que, aun siendo el tercer destino turístico más caro de España, el precio no ha sido un obstáculo para que se siga creciendo en turistas y en paralelo continúe creando empleo.

Los establecimientos hoteleros alojaron en agosto a 64.696 turistas, 10.433 más que en el mismo mes del año pasado. Todo ello generó 355.751 noches de hotel en la ciudad, 20.888 más que en agosto de 2024. Además, más de 3.700 personas estaban trabajando en el sector, 330 más que en 2024.

Por otro lado, indicar que el turismo creció tanto por la visita de turistas nacionales como por los extranjeros. El volumen de los primeros se acercó a los 50.000. En concreto 49.768, lo que significa que 7.622 turistas más residentes en España decidieron este año venir también a Chiclana. Y los que se trasladaron desde el extranjero fueron 14.928, es decir, 2.811 clientes internacionales más que en el mismo mes del año pasado.

La afluencia fue tal que, aunque la estancia media se situó en 5,50 días en lugar de 6,17 como en agosto de 2024, el cómputo total de noches siguió aumentando. 247.508 pernoctaciones correspondieron al turista nacional y 108.243 aportaron los extranjeros. Esto quiere decir que en total fueron más de 20.000 noches de hotel que el mismo mes del año anterior, 18.424 de los que viven en España y 2.464 de los que residen habitualmente en el extranjero.

La oferta total en agosto era de 32 hoteles abiertos en Chiclana (cuatro más que el año pasado) que sumaban 12.468 plazas y, aunque la oferta era mayor, el grado de ocupación de los alojamientos en lugar de reducirse, igualmente aumentó del 85,33 al 88,23.

Del Índice de Precios e Indicadores de Rentabilidad también se desprende que los ingresos por habitación disponible en Chiclana fueron de 240,81 euros.