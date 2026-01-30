Chiclana: El nuevo hotel Amàre Beach Sancti Petri abrirá sus puertas el 17 de abril

Amàre Beach Sancti Petri abrirá sus puertas el 17 de abril, según anunció hoy el director de este establecimiento hotelero, Santiago González, en el transcurso de una rueda de prensa, que sirvió para presentar el ‘Talent Day’, que se desarrollará el próximo 17 de febrero en el Centro de Iniciativas Juveniles Box.

La delegada de Fomento Económico y Turismo Sostenible, Manuela Pérez, y representantes del Grupo Fuerte Hotels, entre los que se encontraba Santiago González, dieron a conocer detalles de esta cita, que tiene como objeto la contratación de personal para el hotel.

Más de 2.000 personas se han inscrito ya en esta jornada para optar a puestos de sala, cocina, recepción, atención al cliente, pisos, spa, economato y mantenimiento. Los aspirantes deben rellenar el formulario en el siguiente enlace https://jobs.grupoelfuerte.com/jobs/talent-day-amare-beach-hotel-sancti-petri.

“Estamos hablando de un evento importante para Chiclana, en el que se van a hacer entrevistas in situ para distintos perfiles profesionales”, comentó al respecto Manuela Pérez.

Por su parte, Santiago González agradeció al Ayuntamiento de Chiclana “la gran acogida a nuestro proyecto en el municipio”. Para explicar que “Amàre es un establecimiento de 335 habitaciones destinado solo a adultos, con una base muy fuerte de arte y música. Será un concepto diferente y rompedor en primera línea de La Barrosa”.

Asimismo, dio a conocer que, “en temporada alta, contaremos con un volumen de 230 empleados aproximadamente” y agregó que “estamos hablando de un hotel que apuesta por la calidad, tal y como podremos comprobar en la restauración, ya que iremos de la mano de Estrellas Michelín, como Mauricio Giovanini”.