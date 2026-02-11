Chiclana: El Grupo Hotelero Hipotels, Pepe Melero, Grupo HACE y Juan Valdés recibirán los Premios Especiales del X Foro Provincial de Turismo

El X Foro Provincial de Turismo y el IV Salón del Vino y la Gastronomía, que se celebrarán los días 9 y 10 de marzo de 2026 en Chiclana, otorgarán sus Premios Especiales al Grupo Hotelero Hipotels, a Pepe Melero, fundador de El Campero; al Grupo Hotelero HACE (Hoteles Andaluces con Encanto) y a Juan Valdés, maestro asador y propietario del restaurante La Castillería. Estos reconocimientos ponen en valor trayectorias empresariales y profesionales que han contribuido de manera decisiva al posicionamiento de la provincia de Cádiz como destino turístico y gastronómico de primer nivel.

El Foro alcanza en 2026 su décima edición plenamente consolidado como el principal espacio de encuentro, análisis y proyección del sector turístico, gastronómico y enológico de la provincia. En la pasada edición, registró una amplia participación institucional, empresarial y profesional, con una elevada asistencia a las conferencias, mesas redondas y actividades paralelas, confirmando su capacidad para generar debate cualificado, visibilidad de destino y oportunidades reales de colaboración público-privada.

Su inauguración correrá a cargo del consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, lo que subraya el respaldo institucional y la relevancia estratégica del evento. El programa contará además con la participación de expertos de primer nivel en materia turística, entre ellos Adrián Gómez, director de Innovación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo de Andalucía, quien abordará la aplicación de la inteligencia artificial y la innovación a la gestión de destinos turísticos.

A lo largo de las dos jornadas se analizarán cuestiones clave para el presente y el futuro del sector, como la fiscalidad de las empresas turísticas y hosteleras, el papel del enoturismo como elemento diferenciador de destino, la evolución del perfil del nuevo viajero y sus motivaciones a la hora de elegir destino, así como los retos asociados a la competitividad, la sostenibilidad y la gestión eficiente del turismo.

El Grupo Hotelero Hipotels será uno de los grandes protagonistas de los Premios Especiales por su firme y sostenida apuesta por la provincia de Cádiz. La cadena hotelera familiar mallorquina se ha consolidado como uno de los principales inversores turísticos del territorio, con siete hoteles de cuatro y cinco estrellas ubicados en Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera y Novo Sancti Petri, en Chiclana. Su modelo de crecimiento responsable, basado en la calidad, la sostenibilidad, la modernización continua de sus instalaciones y la generación de empleo estable, ha contribuido de forma decisiva al posicionamiento del destino en los segmentos de sol y playa de gama media-alta y turismo deportivo.

Junto a Hipotels, el Foro distinguirá a Pepe Melero, alma y artífice del restaurante El Campero, de Barbate, por una trayectoria ejemplar que ha marcado un antes y un después en la gastronomía del mar. Durante más de cuatro décadas, Melero ha sido pionero en dignificar, estudiar y difundir la cocina del atún rojo salvaje de almadraba, convirtiendo un producto profundamente ligado a la tradición marinera gaditana en un símbolo de excelencia culinaria reconocido a nivel internacional.

Otro de los Premios Especiales recaerá en el Grupo Hotelero HACE (Hoteles Andaluces con Encanto), una de las cadenas hoteleras familiares pioneras del desarrollo turístico de la provincia de Cádiz. Fundado en 1966 por la familia De Clerck con el emblemático Hotel Playa de la Luz, en Rota, el grupo fue clave en la apertura de la Costa de la Luz al turismo internacional gracias a sus tempranas alianzas con los mercados alemán, belga e inglés. Hoy, HACE mantiene un modelo basado en el turismo de calidad, el trato personalizado y el compromiso con el territorio.

Completa la relación de premiados Juan Valdés, maestro asador y propietario del restaurante La Castillería, con un Sol Repsol y recomendación de la Guía Michelin. Ubicado en Santa Lucía, pedanía de Vejer de la Frontera, su proyecto gastronómico representa uno de los ejemplos más singulares de cómo la excelencia puede florecer en el interior de la provincia, convirtiéndose en un destino gastronómico imprescindible.

Con estos Premios Especiales, el X Foro Provincial de Turismo y el IV Salón del Vino y la Gastronomía refuerzan su papel como evento de referencia para el reconocimiento del talento, la inversión y la excelencia empresarial y profesional, consolidando a Cádiz como un destino competitivo, innovador y con identidad propia.