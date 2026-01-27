Chiclana: La Fundación Esperanza en Acción organiza una Convivencia Intercultural Africana

La Fundación Esperanza en Acción ha organizado para el próximo 7 de febrero, a partir de las 11.30 horas, una Convivencia Intercultural Africana, que tiene como objeto compartir, aprender y celebrar la diversidad cultural, a través de la música, la danza, la gastronomía y el diálogo.

En esta jornada abierta y participativa en la Finca La Petite (El Colorado), “personas de diferentes orígenes podremos encontrarnos, conocernos mejor y reflexionar juntas sobre la migración, las experiencias de vida y la convivencia intercultural, valores que forman parte esencial de nuestra labor como fundación”, aseguran desde la entidad.

La entrada para esta actividad tiene un precio de 15 euros para el público en general, 12 para socios y voluntarios y 5 euros para personas africanas o africanadescendientes.

Desde la Fundación Esperanza en Acción se anima a la participación y así “seguir construyendo, juntas y juntos, espacios de encuentro, respeto y esperanza”

Para información y reservas: 600421290.