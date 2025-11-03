Chiclana: La Fundación Esperanza en Acción organiza un festival de música solidario

La Fundación Esperanza en Acción ha organizado para el próximo 15 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, el primer ‘Petite Festival Benéfico 2025’, una iniciativa que tiene como colaborar con su proyecto La Petite (www.esperanzaenaccion.es).

Con tal motivo, esta ong contará la colaboración de músicos, dj y cantautores locales que, a lo largo del día, se subirán al escenario “para emocionarnos, alegrarnos y hacernos bailar”, anuncian desde la entidad.

Así, estarán 73, Rufo, Manu Dorantes, Carlota Gómez, Lucía Rendón, Elena Meléndez, Locals, Currante y DJ Belly.

“Jóvenes y menos jóvenes, disfrutaremos de una jornada campestre en la Finca rural La Petite (12.00 a 19.00 h), con actuaciones musicales al aire libre, barra con bebidas y comidas variadas, con un propósito principal, la solidaridad”, declaran.

Quien desee asistir puede comprar su entrada por 5 euros con una consumición incluida, antes del próximo 12 de noviembre o de completar aforo, mediante bizum al 661972729 o mediante transferencia bancaria (ES15 2103 4005 9500 3003 5548), especificando en el concepto: Festival + nombre y apellido (muy importante).

Fundación Esperanza en Acción es un proyecto de carácter social que ayuda a jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad y que está vinculado a la agricultura ecológica. Actualmente, cuenta con más de 220 donantes estables y ha beneficiado a más de 550 personas.