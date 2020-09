“Lo veíamos muy negro”, dice con cierta satisfacción el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Canu, tras el fin de una anómala temporada estival en la localidad bajo las limitaciones de la pandemia sanitaria del Covid-19. Pese a todo, la gente ha viajado y ha consumido en los negocios de la costa chiclanera, zona con multitud de establecimientos que en su mayoría dependen de los meses veraniegos para su supervivencia.

El panorama antes de iniciarse el verano no era nada halagüeño, sino todo lo contrario. Los hosteleros temían una complicada campaña ante las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus. El mes de julio fue aceptablemente bueno, pero agosto cumplió las expectativas en cuanto a la afluencia de público, pese a las disminución de mesas en terrazas y en el interior de los locales. "La verdad es que no nos podemos quejar ante las malas perspectivas que se avecinaban. En líneas generales se puede decir que ha sido un buen verano para una buena parte de los hosteleros, si bien hay que decir que no ha todos les ha ido tan bien".

De esta manera, los resultados con respecto a las ventas durante los meses de julio, agosto y parte de septiembre han generado confianza en el sector hostelero, según reseña Canu, quien hace unos meses creía que se produciría el hundimiento de muchos negocios tras el fin de la temporada estival. "Afortunadamente no ha sido así y la gran mayoría podemos resistir aún de cara a este otoño". En este sentido, puntualiza que los locales más afectados después del verano son los que funcionaban en régimen de alquiler, "ya que algunos de ellos puede que no abran el próximo verano", apostilla el responsable de los hosteleros chiclaneros.

Vittorio Canu también insistió en que las segundas residencias en Chiclana han sido un salvavidas para muchos hosteleros al igual que los visitantes de localidades cercanas como San Fernando, Cádiz e incluso Jerez que se han acercado al litoral chiclanero aunque sea sólo para disfrutar de un día o un fin de semana en las playas de Chiclana. En la misma línea, también ha beneficiado a muchos hosteleros los alquileres de viviendas a lo largo del término municipal ya que muchas familias preferían alojarse en un chalet y disfrutar de sus vacaciones lo más lejos posible de las aglomeraciones. Este último hecho ha originado que se hayan mantenido e incluso aumentado los pedidos de comida a domicilio, señala Canu.

Además, la colaboración con el Ayuntamiento mediante acuerdos para promocionar y fortalecer el tejido hostelero supone un paso más para que bares y restaurantes puedan mantenerse en estos tiempos difíciles. "No será fácil para muchos hosteleros, pero de momento tenemos algo de fuerza para resistir después de que todo pintara tan pésimo por culpa del coronavirus", apostilla Vittorio Canu.