Chiclana: Exposición de obras de José Román Honor en La Embajada

El alcalde de la ciudad, José María Román, y la delegada municipal de Mayores, María José Batista, visitaron recientemente la exposición de José Román Honor en La Embajada, acompañados por el propio autor y por el artista local Pedro Jesús Rodríguez ‘Kapry’. La muestra está compuesta por casi una treintena de obras realizadas en pirograbados en madera y óleos y estará a disposición del público hasta el próximo 15 de marzo.

José María Román declaró que el artista “siempre ha tenido mucho arte en su casa, ahora da rienda suelta a su creatividad y, gracias a ello, ha sido posible esta exposición, que sirve para sumar a la ciudad”.

Desde su infancia, José Román siempre ha tenido inquietudes artísticas, como el dibujo, el teatro o la escritura. Tras dejar la escuela, tuvo un largo periodo de parón, para más tarde comenzar a escribir poemas y relatos. Hubo una época en la que experimentó con el barro e hizo bustos y figuras. Otra forma en la que ha expresado su interés por el arte ha sido en la Asociación de Belenistas de Chiclana.

Tras la jubilación, ha vuelto a retomar la pintura con más fuerza y ha descubierto la pirografía, a la que le dedica muchas horas.