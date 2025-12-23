Chiclana estrena Agenda de Eventos

El Ayuntamiento de Chiclana ha puesto a disposición de la ciudadanía una Agenda de Eventos, en la que las personas pueden consultar las actividades que de forma diaria se celebran en el municipio y que está a disposición de toda la ciudadanía en la página web del Consistorio, www.chiclana.es. Así lo anunció hoy la primera teniente de alcalde y delegada de Transparencia y Transformación Digital, Ana González, quien compareció junto al responsable del Servicio de Organización y Calidad del Ayuntamiento, Arturo Bermúdez.

Esta busca ser una herramienta útil, que mejore la difusión de las actividades que se celebran en la localidad, aumentando la asistencia y dando visibilidad a los actos que se organizan desde todas las áreas del Consistorio. Además, está al servicio del comercio y la hostelería, puesto que estos establecimientos pueden conocer día y hora de los eventos y tener así una previsión.

Esta iniciativa “es algo fundamental para este Ayuntamiento, porque queremos seguir poniendo a la ciudadanía en el centro de nuestras políticas. Así, ante comentarios de personas que no se enteran o lo hacen tarde de distintos eventos, ponemos en marcha este instrumento, que se encuentra en un lugar privilegiado en la página web municipal”, explicó Ana González, quien quiso detallar que “aquí aparecen todas las actividades que se generan por parte del Consistorio y de las empresas municipales”.

Por su parte, Arturo Bermúdez destacó que, “desde hace un tiempo, estamos trabajando en la accesibilidad de nuestra página web y ejemplo de ello es cuando una persona tiene problemas de visión”. Además, habló sobre las funciones de esta agenda, donde aparece, por ejemplo, “la opción de conocer las propuestas previstas en un periodo concreto de tiempo entre dos fechas”, al igual que “en cada actividad se puede conocer el día, la hora, el lugar, el contacto, así como si es gratis o el precio en caso de no serlo”.

Además, los usuarios tienen la posibilidad de compartir la agenda o un evento en concreto a través de las redes sociales de Facebook, Instagram, X y WhatsApp. “Y también tenemos la opción de exportar a PDF para su impresión o enviarlo por correo electrónico”, terminó diciendo Arturo Bermúdez.