Chiclana: Confusión en los colegios cerrados por el temporal

La suspensión de la actividad lectiva en los colegios de Chiclana más cercanos al río Iro por parte de la Junta de Andalucía ha generado cierta confusión en la comunidad educativa, debido principalmente a que la comunicación de esta decisión fue tardía, como consecuencia de un colapso en la aplicación Séneca, según apuntan diversas fuentes.

No obstante, la situación fue especialmente desconcertante en el Colegio de los Agustinos, al decidir la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional reanudar las clases, una notificación que llegó pasada la 01.25 de la madrugada y sobre las que las familias y los profesores tuvieron conocimiento a partir de las 6.30, a través de PASEN, el servicio de comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa.

Fuentes consultadas aseguran que aproximadamente un 50% del alumnado no ha acudido al centro, una gran parte como consecuencia de la confusión generada, pero también como resultado de que algunos padres habían decidido que sus hijos se quedaran en casa, tras consultar las previsiones meteorológicas.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía decidió ayer que no hubiera actividad lectiva presencial en Chiclana en los colegios Caramelos, Trovador, Las Albinas, Centro de Educación Permanente Dionisio Montero y C.D.P. San Agustín, este último posteriormente abrió sus puerta, tal y como se ha señalado anteriormente.

"Normalidad absoluta del río Iro"

Por otro lado, con “normalidad absoluta”, aseguraba el alcalde de Chiclana, José María Román, que discurría el río Iro por el municipio a primera hora de esta mañana, lanzando así un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento, se informaba también que no se habían registrado incidencias destacables relacionadas con el caudal, pese a las lluvias continuadas que se produjeron durante la madrugada y la mañana de hoy.

Las previsiones meteorológicas indican que las precipitaciones se mantendrán hasta, al menos, primeras horas de la tarde. A ello se une el problema del viento, que está previsto que supere los 70 kilómetros por hora en algunas zonas. Por ello, se recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos y en áreas expuestas.