Chiclana alza la voz en la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido este viernes el Consejo Local Extraordinario de las Mujeres con motivo del 8M. Un consejo en el que la delegada de Mujer, Mª Ángeles Martínez Rico, ha leído el manifiesto aprobado en el último Pleno Ordinario del mes de febrero por los grupos municipales PSOE, IU y PP, mientras que los distintos colectivos de mujeres de Chiclana han procedido a la lectura de manifiestos elaborados por sus integrantes. Asimismo, se ha aprobado la elección de la vicepresidenta segunda del Consejo, que será asumida por Marisa Gomar, representante de la Asociación de Mujeres Progresistas Mari Luz Sánchez Carmona.

“Estamos viviendo tiempos de descalificaciones morales por falta de argumentos. Así, no podemos olvidar que la vida pública siempre se ejerce en la búsqueda del bien común para todos y todas, por lo que no podemos caer en descalificaciones y hacer como aquellos que niegan la violencia de género”, ha expresado el alcalde, quien ha indicado que “los ruidos que otros están generando no deben callar los argumentos que se dan continuamente aquí”. “Así, tenemos que luchar por análisis, reflexión, argumento, compromiso ciudadano e igualdad, lo que nos lleva a un feminismo activo, para que al final estemos en un mundo de mujeres en libertad laboral y sin brecha digital”, ha incidido.

Asimismo, José María Román ha lamentado “cómo puede haber fuerzas políticas y colectivos que niegan la violencia de género. Por eso, debemos seguir trabajando con hilos argumentales desde la política y hoy este Consejo de las Mujeres es un buen ejemplo de argumentos y de convencimiento para seguir creciendo en la igualdad”. “Seguimos creciendo, de ahí que hoy estén representados 23 colectivos, por lo que debemos seguir creciendo y convenciendo”, ha destacado el regidor chiclanero, quien ha añadido que “desde la Delegación de la Mujer vamos a continuar con el nuevo Plan de Igualdad, con cursos formativos nuevos para romper esas barreras existentes, con más actividades, más recursos económicos”.

“Y, por supuesto, vamos a aprovechar el Día Internacional de la Mujer para festejar desde la lucha y para reconocer a mujeres que están ahí luchando por una verdadera igualdad entre hombres y mujeres”, ha manifestado el alcalde, quien ha añadido que “es justo reconocer a las mujeres que rompen barreras”. “Además, debemos seguir hablando con otras muchas mujeres y hombres para que siga creciendo el movimiento feminista en Chiclana, para que vaya diluyéndose la brecha de género, para que vaya incorporándose cada vez mayor número de mujeres en igualdad de condiciones al mundo laboral y para que los colectivos puedan seguir en esa línea tan importante de facilitar las condiciones de vida de la mujer en esa independencia y libertad”, ha expresado.

Actividades

Hay que recordar que las actividades con motivo del 8M se iniciaron el pasado martes con la jornada de coeducación, continuó el miércoles con la proyección del documental ‘El papel de la mujer a través de la publicidad’ y ayer se inició la exposición colectiva ‘Mujeres’ en el Museo Francisco Montes ‘Paquiro’.

Junto al Consejo de las Mujeres de hoy, se están desarrollando actividades como el el acto ‘Acción afloja, aflora, reivindica tu derecho a parar y sentir’, organizado por Elisa Vela Ilustración y Marien Otero Studio. También el CEIP Al Andalus está siendo escenario de la chirigota Al Andalus por la igualdad, del alumnado de sexto de Primaria de dicho centro. Además, la Asociación de Empresas de Chiclana organiza hoy la campaña de visualización de las mujeres empresarias o gerentes de entidades locales y networking.

Ya en horario de tarde, a las 18.00 horas habrá una batukada por el centro de la ciudad y reparto de flyers. También a esa hora, el Centro de Interpretación del Vino y la Sal acogerá el acto de reconocimiento a mujeres de Chiclana, concretamente a Antonia Loaiza Jiménez, Concepción Reyes Casado, María José Aragón Caravaca, Irene Aragón Caravaca, Ana María García Quirós, Josefa Muñoz González, Manoli Cabeza de Vaca González y Rosario Gutiérrez Martínez. Además, hay que recordar que el pregón y el Festival de la Mujer, previstos para hor a las 19.30 horas en los Jardines de Urbisur han sido aplazados por lluvia a fecha aún por confirmar.

Las actividades continuarán el 11 de marzo a las 19.00 horas con la inauguración de la exposición de fotografías ‘En-Focadas’, organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas Mari Luz Sánchez Carmona en la sala Vassallo de la Casa de Cultura. El día 14, el IES Ciudad de Hércules acogerá el taller afectivo sexual; mientras que el 20 de marzo, a las 17.30 horas en las instalaciones de la Asociación de Mayores Huerta del Rosario, se celebrará el taller ‘Pepuka y el monstruo que se llevó su sonrisa’.

En el mes de abril, el día 5 se procederá a la inauguración de la rotonda en honor a María Jiménez, a las 12.30 horas, mientras que el día 7, a las 11.00 horas, la Casa de Cultura acogerá la exposición ‘Este año, nos celebramos’, organizada por la Asociación ASACH y Kódigo Malva.