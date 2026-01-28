Chiclana: Las actividades de Nueva Gadeira comienzan este sábado con el taller infantil ‘Una ofrenda para Melkart’

La delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, presentó hoy las actividades que se desarrollarán en el Espacio Arqueológico Nueva Gadeira durante los meses de enero, febrero y marzo, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por personal del centro, encabezado por su coordinador, Manuel Izco.

Manuela Pérez explicó que el objetivo de estas actividades “es impulsar y dar a conocer este espacio en Chiclana y en la Bahía de Cádiz, para que la ciudadanía sepa de nuestra historia y de nuestro pasado fenicio”. Además, recordó que la entrada es gratuita para que las personas disfruten de este espacio y de todo lo que ofrece.

Por su parte, Manuel Izco destacó que una de las finalidades es que Nueva Gadeira sea un centro vivo, interesante para la población de la ciudad y de otras localidades vecinas, abierto también a los centros educativos “para que conozcan nuestra historia”. Con respecto a las actividades, señaló que siempre están relacionadas con la época “en la que nos encontramos”.

Además, Vanessa Soto agradeció la aceptación que está teniendo el centro desde su apertura, así como las actividades que cada mes se desarrollan en sus instalaciones.

La primera de estas actividades se celebrará este sábado 31 de enero, a las 12.00 horas, y será el taller infantil ‘Una ofrenda para Melkart’. La segunda de las citas se desarrollará el 26 de febrero y serán las coplas de carnaval con Julio Aragón, José Molina y Cosme. La tercera consistirá en un concierto de marchas procesionales a cargo del conjunto de cámara de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana el 21 de marzo a las 12.00 horas.

Todas ellas tienen un aforo limitado y requieren reserva a través del teléfono 672336800, del correo electrónico contacto@nuevagadeira.es o directamente en el centro, situado en la calle Rosa esquina con la calle Castillo.