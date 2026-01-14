Chiclana: Más de 11.000 personas visitaron Nueva Gadeira en 2025

Un total de 11.129 personas visitó el espacio arqueológico del yacimiento fenicio del Cerro del Castillo ‘Nueva Gadeira’ a lo largo del año 2025. Este dato pone de manifiesto la gran acogida que este equipamiento cultural sigue teniendo después de que se hayan cumplido más de dos años de su apertura. Este centro supuso una inversión de 582.469,76 euros, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020 dentro de la Inversión Territorial Integrada, a través de la Junta de Andalucía, y el propio Ayuntamiento de Chiclana.

Hay que destacar que el mes con mayor número de visitas fue junio, con un total de 1.662; seguido de abril, con 1.266; julio, con 1.162; agosto, con 1.003 y marzo, con 897. Asimismo, al espacio arqueológico acudieron 857 personas en septiembre, 836 en febrero, 772 en noviembre, 753 en octubre, 567 en septiembre, 554 en enero y 423 en diciembre.

“Hace más de dos años que abrió sus puertas y este último año ha recibido casi cien visitas más que en 2024. Esto indica que es un centro atractivo tanto para los chiclaneros y chiclaneras como para las personas que se acercan a la ciudad” destacó la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, quien reveló que “4.899 de las visitas realizadas son de residentes, señal del interés que suscita este equipamiento”. Además, recordó la amplia oferta cultural con la que cuenta el municipio, puesto que al yacimiento fenicio se suman el Museo de Chiclana, el Centro del Vino y la Sal o la colección de muñecas María Emilia, entre otros.

El centro de interpretación Nueva Gadeira permanece abierto en horario de invierno (de 16 de septiembre a 14 de junio) de martes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas y sábados y domingos de 10.00 a 14.00 horas; mientras que en verano (de 15 de junio a 15 de septiembre) el horario es de martes a domingo de 10.00 a 14.00 horas, aunque los jueves y viernes también abre de 18.30 a 21.30 horas. Asimismo, pueden concertarse visitas guiadas para grupos llamando al teléfono 672 336 800 o bien a través del correo electrónico contacto@nuevagadeira.es.