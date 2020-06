Eva Verdugo Aragón, nueva directora-gerente de la empresa municipal Emsisa

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido este viernes la sesión extraordinaria del consejo de administración de la empresa municipal Emsisa, que se ha celebrado de forma presencial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chiclana. Un consejo en el que se ha aprobado el nombramiento de Eva Verdugo Aragón como nueva directora-gerente de la empresa municipal en sustitución de Jesús Verdugo. De esta forma, la hasta ahora directora de los departamentos de Recursos Humanos y Clientes de la empresa municipal Chiclana Natural ostentará la gerencia de Emsisa, mientras que Jesús Verdugo formará parte de la plantilla de Chiclana Natural, en el equipo de Contratación.

Según los estatutos de la empresa, es competencia de la directora-gerente dictar las disposiciones de Régimen Interior precisas para el funcionamiento de la sociedad; contratar y obligarse en nombre de la sociedad (no obstante, deberá autorizarle previamente el consejo de administración cuando así procediese); constituir, formalizar, modificar, extinguir y liquidar contratos de todo tipo, cesiones, adquisiciones, enajenaciones y suministros, en cuantía hasta de 300.506,05 euros, o si fuese inestimada, cuando su plazo de duración no sea superior a un año; concertar operaciones de crédito en cuantía de hasta 300.506,06 euros, si bien deberá contar con la aprobación de la Corporación Municipal Pleno cuanto así resulte necesario en aplicación de la Ley sobre Haciendas Locales; decidir sobre el ejercicio o desistimiento de acciones cuando su cuantía no exceda de 300.000 euros.

Asimismo, es competencia de la directora-gerente la representación de la sociedad ante los Tribunales de todo orden y jurisdicción, organismos públicos y privados, para toda clase de actuaciones; así como ordenar pagos y autorizar los cobros de toda clase de entidades públicas y privadas, así como los documentos bancarios; designar todo el personal de la sociedad, cuyo nombramiento no esté reservado al consejo de administración, resolviendo en la esfera empresarial cuanto al mismo se refiere sobre derechos, obligaciones, ordenación de trabajo, procedimiento disciplinario; y cuantas facultades el consejo de administración especialmente le confiera.

“Después de dos décadas trabajando intensamente en distintos departamentos de Chiclana Natural con un gran rendimiento, hoy queremos darle la bienvenida a Eva Verdugo en Emsisa, donde afronta un reto muy importante, con el objetivo de que esta empresa municipal vuelva a tener ese protagonismo que todos queremos en materia de vivienda, así como de servicios a la ciudadanía, ya que también se encarga, entre otros, de los servicios de ayuda a domicilio, limpieza de colegios y edificios municipales”, ha expresado el alcalde, quien resalta que “son muchos los objetivos en esta nueva etapa al frente de la empresa municipal, que esperemos se vayan consiguiendo”.

Asimismo, el regidor chiclanero indica que “conocemos la capacidad de trabajo, esfuerzo y dedicación de Eva Verdugo al frente de distintos departamentos de Chiclana Natural y estamos convencidos de que se adaptará rápidamente en su nueva función como directora-gerente de Emsisa”. “Creemos que Emsisa necesita un nuevo impulso, sobre todo, en materia de vivienda, por lo que afrontamos esta nueva etapa con optimismo y con ganas de que los proyectos pendientes puedan salir adelante en el menor tiempo posible”, incide.

Eva Verdugo Aragón es natural de Chiclana y a sus 46 años es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales en la rama de Administración y Financiación de Empresas por la Universidad de Cádiz. Asimismo, se le concedió el premio TARTESSOS’95 al mejor expediente académico en la Diplomatura en Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad de Cádiz, promoción (1992-1995), premio concedido por el Club de Marketing de Cádiz. Por otro lado, cuenta con un amplio curriculum en cuanto a actividades formativas, es decir, cursos, seminarios y jornadas.

Profesionalmente, ostenta desde el año 2018 el cargo de directora del Departamento de Recursos Humanos de la empresa municipal Chiclana Natural y desde 2009 el de directora de los departamentos de Clientes y de Sistemas de Gestión, además de ser responsable y enlace con el SOC de los sistemas TIC de la empresa municipal. Asimismo, acumula 20 años de experiencia laboral en distintos departamentos de la empresa municipal de agua y medio ambiente, comenzando su andadura profesional en Chiclana Natural en la Oficina de Cobros, para posteriormente pasar por el Área de Facturación (sección Clientes), ser responsable del Sistema de Gestión de la Calidad desde enero de 2002 y de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa desde enero 2005.

Además de su experiencia en la empresa municipal Chiclana Natural, Eva Verdugo también ha desarrollado su trayectoria laboral en la empresa Hiperca SA, así como en las entidades financieras BBVA y Caja Rural de Huelva. Asimismo, ha sido colaboradora en la radio municipal Radio Chiclana.